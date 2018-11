Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Ebstorf. Ein 19- und ein 31-jähriger Mann sind am frühen Sonnabend auf der L 250 zwischen Ebstorf und Melzingen mit einem VW Caddy verunglückt.

Das Auto war in Richtung Melzingen unterwegs, als es aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallte. Während die um 0. 48 Uhr alarmierten Feuerwehren, DRK und Polizei zur Unfallstelle eilten, leiteten Fahrer von Rübentransportern bereits Erste-Hilfe-Maßnahmen bei den beiden Schwerverletzten ein, bevor der DRK-Rettungsdienst die weitere medizinische Versorgung übernahm. Mit hydraulischem Rettungsgerät befreiten die Feuerwehren Ebstorf, Kirch- und Westerweyhe die Insassen aus dem Auto. Mit Rettungswagen wurden diese in die Kliniken Uelzen und Lüneburg eingeliefert. Während der Rettungsarbeiten wurde die L 250 komplett gesperrt.

Sasendorf. Gleich mehrere Autofahrer waren am Wochenende im Kreis Uelzen betrunken unterwegs. Den unrühmlichen Höhepunkt erlebte die Polizei am Sonnabend gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen der B 4 und Sasendorf. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin hatte bei einer Kontrolle einen Atemalkoholwert von 4,07 Promille. Zudem wies ein 55-jähriger VW-Fahrer auf der B 71 zwischen Munster und Uelzen am Sonnabend gegen 6.10 Uhr einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille auf. In Lüder wurde ebenfalls am Sonnabend gegen 18 Uhr ein 30-jähriger Mazda-Fahrer kontrolliert. Er pustete 1,49 Promille. In allen drei Fällen stellte die Polizei die Führerscheine sicher und leiteten Strafverfahren ein.

Bad Bodenteich. Am Freitag gegen 16.40 Uhr wollte ein 31-jähriger alkoholisierter Mann nach Streitigkeiten die Wohnung seiner Freundin in Bad Bodenteich nicht verlassen. Er bekam von der Polizei einen Platzverweis, dem er aber nicht nachkam. Daher wurde er von den Beamten aus der Wohnung geschoben. Vor dem Haus griff der Mann einen Polizisten an den Hals und beschädigte die Uniform. Es folgten eine Ingewahrsamnahme und ein Strafverfahren. Bei der Entlassung konnte sich der Mann angeblich an nicht mehr erinnern.