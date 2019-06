Uelzen – Eine 41-jährige Autofahrerin übersah einen 69-Jährigen mit einem Krankenrollstuhl am Montagmorgen an einem Fußgängerüberweg an der Oldenstädter Straße in Uelzen. Die Frau kollidierte gegen 10. 30 Uhr seitlich mit dem Krankenfahrstuhl.

Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 8000 Euro.