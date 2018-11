Zwölfte Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit in Uelzen: Was bringt ein Besuch eigentlich?

Uelzen. Egal ob Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr, Studium oder Ausbildungen auf der Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit konnten sich Jugendliche über eine Vielfalt an Angeboten informieren.

Vor zwölf Jahren startete die Börse mit 15 Unternehmen – heute sind es bis zu 65 Betriebe, die sich vorstellen. „Die Börse wird gut angenommen und ist für die Unternehmen eine gute Werbung“, sagt Franziska Bürgermeister, Teamleiterin der Berufsberatung für Jugendliche.

Die Ausbildungsbörse ist aber nicht nur interessant, um sich zu informieren: „Bei dem Gespräch auf der Börse kann man sich gleich ein persönliches Bild machen. Dadurch können manche schon erste Pluspunkte sammeln. Das lohnt sich für die, die sich später bewerben“, sagt Hanna Porsch, Auszubildende bei der Volksbank Uelzen-Salzwedel. Die meisten Unternehmen werden von ihren Auszubildenden, die aus eigener Erfahrung berichten können, auf der Börse unterstützt.

+ Jule Bunge (rechts) dreht das Glücksrad von „Leben Leben“. © Penner

Mit einem Einstellungstest oder einem Heft über Bewerbungstipps zum mitnehmen hilft die Volksbank Interessierten weiter. Auch Glücksräder zum Drehen, Brownies zum Probieren und Bauteile zum Anschauen, schmücken die Stände. „Uns geht es darum, dass die Jugendlichen was erleben können, dass es eben nicht nur Flyer gibt.“, erklärt Franziska Bürgermeister. Ausprobieren und Erleben soll das Thema der Börse sein.

Dominik Burkowitz von der Oberschule in Bad Bodenteich erzählt, dass er durch die Ausbildungsbörse ein interessantes Unternehmen entdeckt habe, bei dem er nun gerne ein Praktikum absolvieren möchte. Er ist zusammen mit seinen Freunden gekommen. Einer davon kam später mit seinem Vater dazu. „Wir hoffen natürlich auch immer auf die Eltern, das ist ja oft eine gemeinsame Entscheidung“, berichtet Franziska Bürgermeister. So war Jörg Kitzki derjenige, der seinen Sohn überredete zusammen zu der Ausbildungsbörse zu gehen. „Natürlich könnte er auch alleine herkommen, aber so weiß ich gleich was dabei rauskommt und kann direkt nachfragen“, erklärt er. „Dafür nehme ich mir gerne Zeit“.

Trotz der vielen Besucher der Ausbildungsbörse am Wochenende, sei der Rückgang der Bewerber für Ausbildungen auch bei den vertretenden Betrieben vorhanden. „Man merkt, dass die Bewerbungsrate zurückgeht und viele Bewerbungen erst später kommen“, berichtet Susanne Peters, Ausbilderin bei „Leben Leben“. Ein Problem die Plätze zu füllen, hätten sie nicht, es würde sich nur etwas nach „hinten verschieben“. Die Ausbildungsbörse lohnt sich laut Susanne Peters auf jeden Fall. Sie könnten nicht nur über das Angebot der Plätze, sondern auch über das Unternehmen an sich zu informieren.

„Es gibt viel Auswahl aus verschiedenen Bereichen und Firmen mit denen ich nicht gerechnet habe“, lautet das Fazit des Abiturienten Jamie Grüneberg.

Von Lea-Sophie Penner