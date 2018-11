Ausnahmezustand im Badue: Zum 28. Mal wurde die Pool-Party gefeiert

Schwimmbadspaß mit über 500 Besuchern

+ © Holzgreve Begeistert jubeln die Besucher der Pool-Party auf der Tanzfläche im Wasser. © Holzgreve

Uelzen. Im Badue brodelt das Wasser. Mehr als 500 Kids sind zur Pool-Party gekommen. Mal geht es im T-Shirt ins Wasser, mal mit der Taucherbrille. An diesem Sonnabend springt man in allen Variationen vom Beckenrand in das Wasser hinein.