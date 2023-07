Polizei beklagt unzureichende Parkplätze

Auftakt des Uelzen Open R mit Metalbands: Volbeat bietet große Show

Von: Norman Reuter, Jannis Wiepcke

Teilen

Ein Open-R-Auftakt mit harten Klängen und guter Stimmung: Etwa 10.000 Festivalbesucher wurden gestern in der Almased-Arena in Uelzen gezählt. © Oliver Huchthausen

Wegen ihnen sind so viele angereist: Und die Musiker von Volbeat enttäuschten ihre Fans nicht.

Uelzen – Etwas später als geplant, gegen 21.30 Uhr, betraten die Headliner des ersten Open-R-Tages die Bühne unter riesigem Applaus. Nicht lange dauerte es, bis das Publikum im Chor die eingängigen Songtexte mit anstimmte.

Uelzen-Open-R 2023: Impressionen vom Freitag Fotostrecke ansehen

Eingeheizt ist den Festivalbesuchern bereits schon zuvor worden. Ab dem frühen Nachmittag ließen brachiale Bässe und harte Gitarrenriffs aus den Lautsprechern das mit rund 10 000 Zuschauern gefüllte Albrecht-Thaer-Gelände beben. Zu den Klängen der Heavy-Metal-Band „Pure Tonic“ wurde ausgiebig geklatscht und mitgewippt, später bei Songs wie „Euphoria“ von „Emil Bulls“ die Luftgitarre ausgepackt – getreu dem Motto: „Faster, harder, louder“, das auf so manchem Fanshirt zu lesen war und unter dem der gesamte Festival-Tag stand. Selbst das Sicherheitspersonal ließ sich bei der frenetischen Stimmung zu Tanzeinlagen verleiten.



Energiegeladen, ekstatisch und entfesselt – so kann man den Auftritt von Airbourne beschreiben. Die australischen Hard-Rocker wussten sich selbst und ihr Publikum so richtig ins Schwitzen zu bringen. Hüpfen, Springen und vor allem Headbangen war angesagt. Gut also, dass am ersten Tag auch für erfrischende Abwechslung gesorgt war.

Michael Poulsen und seine Bandkollegen von Volbeat boten stimmgewaltige und gestenreiche Darbietungen. © Oliver Huchthausen

Die brachten die „Steve ‘n’ Seagulls mit ihrem aufregenden Mix aus Country und Rock auf das Festivalgelände. Wer hätte gedacht, dass Banjo und Akkordeon echte Rockfans zum innbrünstigen Mitsingen animieren? Ausgefallene Neuinterpretationen von Klassikern wie „Master of puppets“, aber auch Stücke aus Finnland taten ihr Übriges.



Dass skandinavische Musik bei den Uelzenern ankommt, stand somit schon vor dem heiß ersehnten Auftritt von Volbeat fest. Bei stimmgewaltigen Darbietungen wie „The Devil’s Bleeding Crown“ oder „Seal the Deal“ gab es dann endgültig kein Halten mehr – der Startschuss für das Open R ist auf musikalischer Ebene rundum geglückt.

Polizei beklagt unzureichende Parkplätze

Auch wenn die Festivalbesucher es sich am ersten Tag des Open R haben gut gehen lassen, und das eine oder andere Bier genossen, so blieb es weitestgehend friedlich. Doch die Polizeikräfte vor Ort waren dennoch gefordert: Weil deutlich mehr Menschen mit Autos das Festivalgelände ansteuerten, als Parkplätze vorhanden waren, musste die Polizei eingreifen.

Der Einsatzleiter der Polizei vor Ort, Stefan Gust-von Loh, fand deutliche Worte: „Die Parkplatzsituation war unzureichend.“ Es hätte deutlich mehr Parkplätze bedurft. Das sei mit dem Veranstalter aufzuarbeiten.



Die Polizei habe die Aufgabe übernommen, die Verkehre zu regeln. Die Parkplätze an der Zuckerfabrik und an der Stadthalle wurden als Ausweichquartiere benannt. In der Folge kam es auf Straßen zu Verkehrsbehinderungen.

Bombendrohung am Lüneburger Bahnhof

Die Erwartung, dass viele Besucher aus dem Norden Uelzen ansteuerten, hat sich bewahrheitet. Tatsächlich seien viele über die B71 gekommen, so Gust von Loh. Festivalbesucher nutzten auch verstärkt das Auto, weil wegen einer Bombendrohung am Bahnhof in Lüneburg der Zugverkehr übergangsweise zum Erliegen kam. Der Bahnhof wurde gegen 13.10 nach dem Eingang der anonymen Bombendrohung per E-Mail auch evakuiert. Polizeikräfte und zwei Sprengstoffsuchhunde überprüften den Bereich, gefunden wurden keine verdächtigen Gegenstände. Gegen 16.30 Uhr wurden alle Sperrungen aufgehoben.

Open-R-Veranstalter Ulrich Gustävel sagte, man habe übers Internet besonders Einheimische gebeten, möglichst nicht mit dem Auto zu kommen oder aber woanders als am Festivalgelände zu parken.