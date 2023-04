Auf mehr als 100 Seiten: So wird Uelzen klimaneutral

Stadtwerke stellen „Zukunftsstrategie“ vor

Übergabe der „Zukunftsstrategie" von Stadtwerke-Chef Markus Schümann (re.) an Bürgermeister Jürgen Markwardt.

Von Norman Reuter

Sie ist umfasst mehr als 100 Seiten: Uelzens „Zukunftsstrategie für die Energieversorgung“. Sie liegt nun vor. Die Stadtwerke haben sie in Kooperation mit der Stadt erarbeiten lassen. Sie blickt auch auf den privaten Bereich.

Uelzen – Es ist ein Fahrplan, der Uelzen den Weg in die Klimaneutralität weisen soll: Bei der Feierstunde zur offiziellen Inbetriebnahme der Elektrobusse im städtischen ÖPNV hat am Dienstag Stadtwerke-Chef Markus Schümann die mehr als hundert Seiten schwere „Zukunftsstrategie für die Energieversorgung der Hansestadt Uelzen“ an Bürgermeister Jürgen Markwardt überreicht.

Wie Markus Schümann am Rande der Feierstunde der AZ erklärte, seien mithilfe eines Berliner Expertenteams die technischen Möglichkeiten für Uelzen erarbeitet worden, wie der Stadt der Ausstieg aus fossilen Energien bis 2045 gelingen könne. „Da ist energiewirtschaftliches Fachwissen eingeflossen“, so Schümann. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein.



Das Strategie-Papier sieht nicht nur Vorschläge für die öffentliche Hand und die Wirtschaft vor, es reicht bis ins Private. Bürgermeister Jürgen Markwardt betonte, dass das erarbeitete Werk keinen Gesetzescharakter habe. „Es ist vielmehr als ein Fahrplan“, so Markwardt. Zuletzt hatten Gesetzespläne der Bundesregierung zu dem Einbau von Heizungen in Privathäusern für Aufsehen gesorgt (AZ berichtete).



Schümann nannte erste Details zur Uelzener „Zukunftsstrategie“: Demnach gibt es für verschiedene städtische Bereiche unterschiedliche Vorzugslösungen. „Wo arbeiten wir mit dem Umbau in Sachen Wärme? Wo setzen wir auf die vollständige Elektrifizierung?“, so Schümann. Bekannt ist, dass die Stadtwerke ihrerseits Untersuchungen vorantreiben wollen, um Geothermie in der Hansestadt nutzen zu können. Nach der Inbetriebnahme der Solaranlage an der Justizvollzugsanstalt ist eine weitere zwischen der B4 und der B71 geplant.



Nach Angaben Jürgen Markwardts wird sich nach Übergabe des Strategie-Papiers nun der Aufsichtsrat der Stadtwerke und dann der Stadtrat mit ihm befassen. Zur Frage, wann es der Öffentlichkeit vorgestellt wird, sagte er: „Ich bin zuversichtlich, dass es in diesem Jahr noch eine Beteiligungsrunde geben wird, will aber den Überlegungen der Politik nicht vorgreifen.“



Bei der Feierstunde war es Matthias Wunderling-Weilbier, Staatssekretär des Ministeriums für Regionale Entwicklung, der die Stadt Uelzen dafür lobte, dass sie in den „intensiven Diskurs“ zur Transformation hin zu einer klimaneutralen Zeit eingestiegen sei. Ein erster Schritt dorthin ist auch die Umstellung auf E-Busse.