14-Jähriger verpasst bei Klassenfahrt Umstieg in Uelzen

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Ein Schüler verpasst den Zugumstieg in Uelzen, ohne dass seine Mitschüler und zwei Lehrer das bemerken. © Reuter, Norman

Auf der Rückfahrt von Hamburg nach Wolfsburg hat ein 14-jähriger Schüler während einer Klassenfahrt den Umstieg in Uelzen verpasst – ohne, dass die beiden Lehrkräfte und seine Mitschüler sein Fehlen bemerkt haben. Die Mutter holte ihren Sohn schließlich in Celle vom Bahnhof ab, nachdem er sich telefonisch bei ihr gemeldet hatte. Die Frau hat sich nun an die Medien gewendet, weil sie sich von den Lehrkräften und der Schulleitung schlecht behandelt fühlt.

Uelzen/Wolfsburg – Der Achtklässler berichtet, er sei im Zug eingeschlafen. Als er aufwachte, seien Mitschüler und Lehrer nicht mehr im Zug gewesen. Die Klassenlehrerin hätte dem Jungen angeboten, ihm Fahrplan und Ticket für die Weiterfahrt auf sein Smartphone zu schicken. Die Mutter jedoch habe darauf bestanden, ihren Sohn selbst am Bahnhof abzuholen. Sie sei völlig außer sich vor Sorge gewesen, gibt sie gegenüber der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung an.

Die Lehrerin erklärt, sie habe sich im Nachhinein entschuldigt. Der Zug sei sehr voll gewesen und sie habe an die Schüler appelliert, zusammenzubleiben. Außerdem habe der Junge die Weiterfahrt von Celle aus durchaus alleine fortführen wollen, seine Mutter habe jedoch einen regelrechten Aufstand gemacht.



Der Vorfall ist laut Angaben der Schule im Nachgang geprüft worden, es sei kein Fehlverhalten der Lehrer festgestellt worden. Die Schüler seien im Vorfeld informiert worden, wann und wo sie umsteigen müssten und sollten zusammenbleiben. Man könne von einem Schüler der achten Klasse erwarten, dass er sich an Vorgaben der Lehrkräfte halte. Der Junge hat mittlerweile die Schule gewechselt. tbr