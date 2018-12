Auch an den Feiertagen: Polizeibekannter 37-Jähriger erneut volltrunken und pöbelnd in Uelzen unterwegs

Der 37-Jährige, der in der Vergangenheit bereits ständig für Polizeieinsätze in Uelzen gesorgt hatte, beschäftige die Ordnungshüter auch über die Feiertage.

pm/Uelzen. Bereits die Nacht zum Heiligabend verbrachte er in Polizeigewahrsam, nachdem er Passanten angepöbelt und gegen ein Näherungsverbot verstoßen hatte. Nur mit Widerstand und unter wüsten Beleidigungen konnte er in Gewahrsam genommen werden.

Nachdem er ausgenüchtert war, konnte er wieder seiner Wege gehen. Die Folgenacht verbrachte er in Freiheit, bevor er am Morgen des ersten Feiertages erneut volltrunken auffiel und seinen Rausch in der Zelle ausschlafen musste. Nach seiner Entlassung brauchte er nur vier Stunden um eine erneute Fahrt im Streifenwagen anzutreten. Nachdem er versucht hatte, in fremde Autos einzusteigen und Passanten bepöbelt hatte, suchte er eine Kneipe auf, die er nicht wieder verlassen wollte und dies lautstark und beleidigend kund tat. So verbrachte der 37-Jährige, der wieder völlig betrunken war, auch die nächste Nacht im Polizeigewahrsam.

