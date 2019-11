Aschenputtels Aufstieg im Showbiz

Viktoria Lein wickelt das Neue Schauspielhaus bei „Singen Sie mal blond“ ein

+ © Freier Mitarbeiter Wie facettenreich Viktoria Lein ist, zeigte sie am Sonnabend bei „Singen Sie mal blond“ im Neuen Schauspielhaus in Uelzen. Mal trägt sie Kopftuch und Kittelschürze. FotoS: HOLZGREVE © Freier Mitarbeiter

Uelzen – Was ist das denn, was Viktoria Lein präsentiert? Einfach kategorisieren lässt sich der Abend nicht. Aber eine Mischung aus Musik- kabarett, Chanson und Comedy ist es dann doch, was die Münchnerin am Sonnabend im Neuen Schauspielhaus in Uelzen zeigt.