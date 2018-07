Arbeitsintensiver Abend für Feuerwehren

Hanstedt I/Rosche/Suhlendorf. Zu zwei kleineren Bränden im Bereich eines Waldwegs an der Bundesstraße 71 bei Suhlendorf und im Wald am Baggersee bei Rosche kam es am Montagabend um 20. 15 Uhr beziehungsweise 21. 45 Uhr.

Es brannte jeweils eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern, sodass die Feuerwehr im Löscheinsatz war. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an.

Auch bei Hanstedt I waren die Brandschützer gefordert. Im Bereich Brauel geriet am frühen Montagabend ein Stoppelfeld auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern in Brand. Gleich mehrere Feuerwehren waren zur Stelle und löschten das Feuer.

Weitere Polizeimeldungen:

Bad Bevensen. Weil im Inneren seines Autos verstaute Gegenstände verrutschten, verunfallte ein 71 Jahre alter Lüneburger am Montag gegen 11 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße 4 bei Bad Bevensen. Der Senior versuchte mit seiner Hand, die Gegenstände im Auto zurückzudrücken, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und landete auf einem Acker. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen. Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten Unbekannte am Sonntagnachmittag in einem Imbiss an der Celler Straße in Uelzen. Die Täter hatten gegen 16.15 Uhr im Inneren des Lokals ein Schloss am Automaten unbemerkt aufgebohrt und diesen geöffnet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Rufnummer (05 81) 93 00 entgegen.

Suderburg. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, passierte eine 18 Jahre alte Fußgängerin am Montagmittag die Bahnhofstraße in Suderburg. Dabei übersah die junge Frau einen von rechts kommenden Pkw einer 64-Jährigen. Die Frau konnte trotz Bremsung ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bekommen, sodass es zu einem Zusammenprall kam. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Ellenbogen.