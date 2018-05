Antworten zum Schloss-Verkauf

Uelzen-Holdenstedt. In Holdenstedt fragen sich Politiker und Bürger, was genau mit „ihrem“ Schloss passieren wird.

Wie berichtet, könnten bei einem Verkauf bis zu drei neue Gebäude auf dem Schloss-Areal entstehen, die Stadt befindet sich in Gesprächen mit einem Hamburger Unternehmen aus der Pflegebranche. Zu Vieles sei bisher hinter verschlossenen Türen beraten worden, meint Ortsratsmitglied Michael Burmeister (UWG). So seien auch viele Missverständnisse und Ungereimtheiten entstanden. Jetzt forderte die UWG Klarheit ein.

+ Erwin Reitenbach © Privat Sie stellte im Ortsrat den Antrag zu einer Informationsveranstaltung, bei der Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt Rede und Antwort zum Schloss-Verkauf stehen soll. „In der Einwohnerversammlung sollen die Einwohner vor der Anhörung des Ortsrates zur Verkaufsentscheidung richtige und zutreffende Tatsachen erhalten und informiert werden“, hieß es in dem Antrag, der auch einstimmig beschlossen wurde. „Das gibt der Stadt die Möglichkeit, reinen Tisch zu machen“, so Burmeister. Es sei an der Zeit, dass sich der Bürgermeister den offenen Fragen der Bürger stellt und diese beantwortet.

„Das Thema Schloss polarisiert bei den Menschen in Holdenstedt“, erklärte Ortsbürgermeister Erwin Reitenbach. Am Verkauf an sich störe man sich nicht, „der Knackpunkt ist die Bebauung“. Drei Baufelder wurden von der Stadt ausgewiesen, rechter und linker Hand des Eingangstors sowie zwischen St. Nicolai und alter Mühle.

Der Antrag der Holdenstedter UWG wurde der Stadt Uelzen vor drei Wochen zugestellt – und die Verwaltung hat sich offenbar dazu entschieden, sich aus der Deckung zu wagen. Noch während der Versammlung des Ortsrates teilte die Leiterin der Planungsabteilung, Silke Weidenhöfer, mit, dass der Bürgermeister selbst zu einer Versammlung einlädt, um die Bürger zu informieren. „Damit erübrigt sich die Diskussion.“ Ute Krüger, Pressesprecherin der Stadt Uelzen, erklärt gestern auf AZ-Nachfrage: „Auf Einladung des Bürgermeisters Jürgen Markwardt findet am 29. Mai um 19.30 Uhr im Schützenhaus Holdenstedt eine Einwohnerversammlung zum Thema statt.“ Dort haben dann Bürger die Möglichkeit, ihre offenen Fragen zu stellen.

Von Sandra Hackenberg