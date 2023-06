Anklagebank statt Karibik-Strand: Uelzener steht wegen Stromklaus vor Gericht

Von: Lars Becker

Teilen

Der Angeklagte räumt ein, sich Strom über den Allgemeinzähler eines Mehrfamilienhauses in Ebstorf besorgt zu haben. Er rechtfertigt das mit dem Ausfall der Heizung und der fehlenden Stromversorgung in seiner Wohnung. © Imago

Hat ein Uelzener in einem Mehrfamilienhaus in Ebstorf systematisch-dreist über Monate Strom abgezapft? Oder sah er keinen anderen Ausweg, weil die Heizung nicht lief? In dem Fall ergibt sich vor Gericht kein richtig klares Bild.

Uelzen – Eigentlich wollte der gebürtige Uelzener letztes Jahr mit seiner Frau nach Jamaika auswandern. 165 000 Euro hatte er aus einem Hausverkauf in Wriedel erlöst – das Geld sollte Basis für den karibischen Traum sein. Irgendwie kam aber alles ganz anders...



Das Ehepaar musste raus aus seinem Haus und zügig irgendwo zur Miete unterkommen, damit der Käufer seinerseits die Sanierung und dann die Vermarktung beginnen konnte. Das Paar zog nach Ebstorf – dank der Vermittlung des Hauskäufers. Was angesichts der geplanten Auswanderung offenbar nur für ein, zwei Monate geplant war, dauert inzwischen fast eineinhalb Jahre an. Einen schriftlichen Mietvertrag mit dem Eigentümer gibt es nicht, Belege über Mietzahlungen auch nicht.



Schon mal „einen auf den Deckel bekommen“

Die dubiosen Umstände in dem Mehrparteienhaus gipfelten darin, dass irgendwann kein Strom mehr in der Wohnung floss. Weil sich der Angeklagte – gelernter Elektriker – kurzerhand selbst Strom über den Allgemeinzähler besorgt hatte, musste er sich nun wegen der Entziehung von Energie vor dem Amtsgericht Uelzen verantworten.

Knapp 5500 Kilowattstunden Strom im Wert von etwas mehr als 1600 Euro soll der Mann laut Anklage im Zeitraum zwischen dem 1. Februar und dem 7. Dezember 2022 illegal abgezapft haben. Einen ähnlichen Vorfall gab es offenbar auch früher schon mal: „Stimmt, dafür habe ich zu Recht einen auf den Deckel bekommen“, sagt der Mann, der sich selbst verteidigt und diesmal jede Schuld von sich weist. Er habe keine andere Wahl gehabt, weil im Winter die Zentralheizung nicht gelaufen sei und er keinen Strom gehabt habe.



Anruf beim Energieversorger endet in Hotline

Strafrichter Graf Grote und die Staatsanwältin haben ihre liebe Mühe und Not, über die drei Aussagen des Angeklagten, des Eigentümers der Mietwohnung und des Hauskäufers ein klares Bild zu bekommen. Zu groß sind die Widersprüche. Belastbare Dokumente legt niemand vor.

Versuche des Richters, beim Energieversorger Klarheit dafür zu erhalten, wann welcher Stromzähler für welche Wohnung funktionierte oder wer wann den Strom bezahlte, enden nach einer gefühlten Ewigkeit ergebnislos in der überlasteten Hotline.

Räumungsklage angeblich in Vorbereitung

Was am Ende bleibt, ist eine skurrile Gemengelage aus miserabler Kommunikation aller Beteiligten und finanziellen Problemen beim Angeklagten, dem der Käufer seines Hauses neben Flugtickets nach Jamaika auch Essen gekauft sowie Außenstände in fünfstelliger Höhe beglichen haben will. Das alles sei quittiert und vom Kaufpreis abgezogen worden.



„Unterm Strich ist das wohl eher eine miet- als eine strafrechtliche Problematik“, sagt Richter Graf Grote – auch im Wissen darum, dass es eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen Wohnungsbesitzer und angeblich ungewolltem, nur geduldetem Mieter gibt. Hier will der Vermieter mehr als 6000 Euro plus eine Nutzungssentschädigung einfordern, wie er sagt. Die Räumungsklage sei zudem in Vorbereitung.



Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten wird das Strafverfahren vorläufig eingestellt. Der Uelzener muss insgesamt 370 Euro in Raten an den Wohnungsbesitzer zahlen. Das soll nach polizeilichen Ermitttlungen die Summe sein, die von den 1600 Euro aus der Anklage nach Abzug der Heizkosten übrig bleibt, die durch den Ausfall der Zentralheizung zu rechtfertigen gewesen sei. „Aber einfach Dranklemmen ist nicht in Ordnung“, betont Graf Grote. Fortsetzung im Zivilrecht folgt...