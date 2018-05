Die Anklage: Versuchter Totschlag

Prozessauftakt gegen 41-Jährigen in Lüneburg

+ © dpa Das Landgericht Lüneburg. © dpa

Uelzen/Lüneburg. Am Landgericht Lüneburg beginnt am heutigen Dienstag die Hauptverhandlung gegen einen 41 Jahre alten Mann, der am 11. November 2017 versucht haben soll, seine Lebensgefährtin in deren Uelzener Wohnung zu töten.