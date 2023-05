Anklage aus Stade: Schläge und Tritte auf offener Straße?

Von: Norman Reuter

Der Fall wird vor dem Amtsgericht in Uelzen verhandelt. © Lars Becker

Die für Clankriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Stade hat Anklage gegen drei Männer erhoben. Der Fall wird in Uelzen verhandelt. Es geht um eine gefährliche Körperverletzung.

Uelzen/Bienenbüttel – Drei Männer im Alter von 43, 26 und 25 Jahren, die einer Familie entstammen, stehen aktuell in Uelzen vor Gericht, weil sie gemeinschaftlich eine gefährliche Körperverletzung begangen haben sollen. Anklage hat die Staatsanwaltschaft in Stade erhoben. Bei ihr handelt es sich um eine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft zur Clankriminalität.

Vorgeworfen wird den Drei, zusammen mit weiteren Personen im März 2021 in Bienenbüttel nach vorangegangenen Streitigkeiten auf einen Mann losgegangen zu sein. Dem mutmaßlich Geschädigten soll unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein, auch Tritte in den Genitalbereich und an den Hals soll es laut Anklageschrift gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, die Familie habe sich an dem Geschädigten rächen wollen.



Als Verletzungen des Geschädigten werden unter anderem Prellungen im Bereich des Brustkorbes sowie der Nieren, ein brillenförmiger Bluterguss im Gesicht und drei verlorene Zahnkronen genannt. Beim Prozess-Auftakt schweigen die Angeklagten zu den Vorwürfen.



Geladene Zeugen, die ihrer Familie angehören, machen vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Gehört werden Bienenbütteler, die aus ihren Häusern heraus Beobachtungen machten, wobei während der Verhandlung nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, ob es sich bei den beobachteten Vorgängen um die angeklagte Tat handelt oder aber um vorausgegangene Streitigkeiten.



Ein 63-jähriger Bienenbütteler erklärt, er habe von seinem Wohnzimmerfenster und auch zeitweise vom Balkon aus gesehen, wie ein Auto „mitten auf der Straße stoppte“, aus dem Personen „heraussprangen“ und von denen einer „tierisch herumgeschrien“ habe. Es seien Worte wie „Bastard“ gefallen, und immer wieder sei auch der Satz zu hören gewesen: „Ich ficke deine Mutter.“



Beobachtet habe er, wie letztlich eine Gruppe von fünf, maximal sechs Personen einen Einzelnen eingekreist habe. Als sich die Einzelperson der Situation habe entziehen wollen, sei die Gruppe auf ihn „zugestürzt“. Nach fünf bis zehn Sekunden hätten sie von ihr gelassen. Der Einzelne habe danach nicht auf dem Boden gelegen. „Er stand“, so der 63-Jährige.



Ein zweiter Zeuge, 64 Jahre alt, schildert, er habe Personen miteinander interagieren sehen, wobei eine einzeln stehende Person „kampfsportähnliche Bewegungen“ gemacht habe. Bei den Zeugenvernehmungen werden immer wieder Fragen zum Ablauf, zu ankommenden Fahrzeugen gestellt. Es wird zu einem zähen Ringen um Details. Letztlich gibt Ulrich Albers, Verteidiger des ältesten Angeklagten, den Hinweis, es könnte sich bei den von den Zeugen gemachten Beobachtungen um verschiedene Vorgänge handeln.



Licht ins Dunkel kann womöglich der mutmaßlich Geschädigte bringen. Er soll am Montag gehört werden. Wobei Siegfried Schäfer, Verteidiger des jüngsten Angeklagten, beim Prozess-Auftakt die Rede auf E-Mails bringt, die der mutmaßliche Geschädigte verfasst haben soll. Ihr Inhalt sei „drastisch“, so Schäfer. Details werden nicht genannt, aber in den Raum gestellt, ob nicht dem Verfasser ein Psychiater zur Seite gestellt werden sollte. Zwischenzeitlich lebte der mutmaßlich Geschädigte auch nicht mehr in Deutschland. Zur Verhandlung werde er kommen, erklärte Rechtsanwalt Stefan Hüdepohl, der die Nebenklage vertritt.