Angeklagter sammelt Straftaten wie am Fließband

sh Uelzen. Drogen und Alkohol haben K. seit Jahrzehnten fest im Griff. Das ist laut dem 30-fachen Straftäter der Grund, warum er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt.

Erst im März dieses Jahres wurde der 44-Jährige vom Amtsgericht Uelzen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl in mehreren Fällen und Hausfriedensbruch zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, die er derzeit absitzt (AZ berichtete). Gestern saß K. schon wieder auf der Anklagebank des Amtsgerichts.

„Ich werde ihre Vorstrafen nicht komplett vorlesen“, erklärt ihm Richter Rainer Thomsen, „denn das würde der längste Teil der Verhandlung werden.“ Darum beschränkt er sich auf die Höhepunkte in K.s krimineller Karriere: Seit 1989 begeht er Straftaten am Fließband, darunter immer wieder Einbrüche und Diebstähle, um seine Drogensucht zu finanzieren.

So auch in den aktuellen Fällen, die ihm zur Last gelegt werden: Der Angeklagte soll im August vergangenen Jahres diverse Kosmetikartikel in einem Bad Bevenser Drogeriemarkt gestohlen haben. Dabei hat er ein Messer und eine Schere bei sich geführt. „Es war nie meine Absicht, das zu benutzen“, beteuert K.. Doch Richter Thomsen erklärt ihm, dass das für den Straftatbestand nichts zur Sache tut: „Sie dürfen das gar nicht mit sich führen.“

Zwei Tage später betrat K. den Supermarkt wieder. Aufgrund der jüngsten Vorfälle wollte ihn ein Mitarbeiter kontrollieren, hielt K. an seiner Umhängetasche fest. Da zückte der Angeklagte ein Pfefferspray und sprühte es dem Angestellten ins Gesicht.

Doch für seinen Drogenkonsum braucht K. mehr Geld. Darum bricht er mit einem unbekannten Mittäter knapp zwei Wochen später in einen Fahrradhandel in Bad Bevensen ein. Mit einem Feldstein schlagen sie eine Fensterscheibe ein und stehlen ein hochwertiges Mountainbike im Wert von 4000 Euro. K. will es verkaufen, bietet es noch in besagter Nacht in einer Bevenser Kneipe an. Los wird er es aber nicht, legt es ein paar Tage später einfach irgendwo ab. Richter Thomsen weiß: „Die Polizei hat Sie damit rumfahren sehen.“ Angesichts der Beweise räumt K. die Taten ein und bittet das Gericht darum, eine Gesamtstrafe aus dem aktuellen Urteil und dem aus März zu bilden. Diesem Wunsch kommt das Schöffengericht nach: K. wird wegen Diebstahl mit Waffen, gefährlicher Körperverletzung sowie Einbruch und Diebstahl verurteilt – statt zwei Jahre und drei Monate muss er nun zwei Jahre und elf Monate einsitzen.