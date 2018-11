Angeklagter gibt Ehefrau die Schuld

Uelzen. Unzählige Male hat der Strafverteidiger im Verhandlungssaal des Amtsgerichts Uelzen neben den Angeklagten gesessen und sie verteidigt. Doch diesmal sitzt er im Zeugenstand. Auf der Anklagebank sitzt sein ehemaliger Mandant.

Der 47-jährige Uelzener soll den Anwalt um seinen Lohn geprellt haben. Der Vorwurf lautet Betrug.

„Er hatte mich in einer Sache wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln beauftragt“, erinnert sich der Anwalt. Beim Erstgespräch soll der Angeklagte W. ihm gesagt haben, dass er eine Rechtsschutzversicherung besäße, die für die Kosten aufkommt, und eine Versichertennummer vorgelegt. Doch im Gespräch mit der Versicherung wird klar: Es besteht kein Versicherungsschutz, weil W. die erste Rate nie gezahlt hat. „Er hat sich auch nicht mehr gemeldet, sodass ich irgendwann das Mandat niedergelegt und abgerechnet habe“, erzählt der Geschädigte weiter.

Gut 450 Euro soll W. seinem Anwalt geschuldet haben, doch gezahlt habe er nicht. Weder Mahn- und Vollstreckungsbescheide sowie der Gerichtsvollzieher haben daran etwas ändern können.

Richterin Meike Wulff fragt W., wie es dazu kommen konnte. „Ich war zu der Zeit Berufskraftfahrer und fast nie zu Hause“, behauptet er. Während er aus der Ferne das Geld herangeschafft habe, sei seine Frau zuhause für die Finanzen zuständig gewesen. „Ich hab’ mich drauf verlassen, dass meine Frau solche Dinge für mich regelt.“ Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass kein Versicherungsschutz besteh. Auch Mahnungen habe er keine gesehen.

„Wie sieht’s denn aus mit der Idee, das alles mal zu bezahlen?“, fragt ihn die Richterin. Dieser Einfall ist W. mittlerweile auch schon gekommen: Einen Teilbetrag hat er seinem Anwalt bereits gezahlt, den Rest stottert er in Raten ab. In der Vergangenheit hat es aber bereits ähnliche Vorwürfe gegen W. gegeben. „Laut Bundeszentralregister ist es nicht so, dass sie so was nicht machen“, resümiert Meike Wulff und setzt einen zweiten Verhandlungstermin fest, um W.s Noch-Frau zu befragen. Die sagt jedoch aus, dass sie sich nicht mehr erinnern könnte, ob und wann sie was bezahlt habe. Weil W. nicht nachgewiesen werden kann, dass er mit Betrugsabsichten gehandelt hat, als er den Anwalt engagiert hat, beschließt das Gericht, das Verfahren einzustellen.

Von Sandra Hackenberg