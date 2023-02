Aldi hält an Neubau-Plänen für Lüneburger Straße fest

Von: Lars Becker

Die Aldi-Filiale an der Lüneburger Straße in Uelzen wird für Umbaumaßnahmen geschlossen. Das Unternehmen hält derweil an den Neubau-Plänen am Standort fest. © Lars Becker

Lange war es ruhig um den Aldi-Standort an der Lüneburger Straße in Uelzen, wo ein größerer Neubau die alte Filiale ersetzen soll. Die wird für Umbaumaßnahmen jetzt einige Tage geschlossen. Und bis zum Sommer soll die Politik in Sachen Neubau entscheiden.

Uelzen – Vor sechs Jahren, im Februar 2017, wurden der Politik erstmals Pläne des Discounters Aldi vorgestellt, die Filiale an der Lüneburger Straße in Uelzen durch einen größeren Neubau (1200 statt 800 Quadratmeter) zu ersetzen und nach dessen Eröffnung den Standort Nordallee aufzugeben.

Im September 2021 fasste dann der Rat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans „Neuerrichtung eines Lebensmittelmarktes in der Lüneburger Straße“. Seither ist öffentlich wahrnehmbar nichts mehr in der Sache passiert.

Auf AZ-Anfrage erklärt nun aber Maximilian Morlock aus der Pressestelle von Aldi Nord mit Sitz in Essen: „Uelzen ist ein wichtiger Standort von Aldi Nord. Wir planen weiterhin, den Markt in Uelzen im Zuge der Modernisierung des gesamten Filialnetzes nach unserem aktuellen Filialkonzept und mit vergrößerter Verkaufsfläche neu zu bauen. Dabei streben wir eine zeitnahe Realisierung des Bauprojekts an und stehen im Austausch mit der Stadt.“



Wiedereröffnung für den 6. März geplant

Zu einem konkreten Zeitplan für den Neubau könne man sich indes noch nicht äußern. „Laut der Hansestadt Uelzen wird die zweite Beteiligungsrunde zum Bebauungsplanentwurf und zur Änderung des Flächennutzungsplans voraussichtlich ab März 2023 durchgeführt“, so Morlock weiter.



Veränderungen im Markt selbst an der Lüneburger Straße wird es aber geben: Ein Plakat an der Einfahrt zum Parkplatz weist darauf hin, dass die Filiale am heutigen Donnerstag um 17 Uhr geschlossen wird. „Wir bauen für Sie um“, heißt es. Am Montag, 6. März, werde die Wiedereröffnung stattfinden. Aldi verweist für die Dauer der Schließung auf seine weiteren Uelzener Standorte im Marktcenter und an der Nordallee. Fragen dazu, was genau umgebaut wird, ließ das Unternehmen leider unbeantwortet.



Satzungsbeschluss bis zur Sommerpause denkbar

Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage zum Stand in Sachen Aldi-Neubau mit, dass die erste Beteiligungsrunde für die Bauleitplanung, die aufgrund der Planung zwingend notwendig sei, im Juni 2022 erfolgt sei.

„Eingegangene Stellungnahmen erforderten zusätzliche Untersuchungen, insbesondere eine Verträglichkeitsprüfung für das unmittelbar angrenzende FFH-Gebiet ,Ilmenau-Aue‘. Mittlerweile sind die Untersuchungen abgeschlossen, so dass die zweite Beteiligungsrunde für die Öffentlichkeit und die Fachbehörden durchgeführt werden kann – voraussichtlich ab März 2023.“



Im Anschluss daran würden die eingegangenen Stellungnahmen abermals geprüft und die Vorlage für den Satzungsbeschluss vorbereitet. „Diese wird anschließend in den politischen Gremien beraten. Idealerweise könnte der Satzungsbeschluss noch vor der Sommerpause erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus. Mit Blick auf das Neubau-Projekt von Aldi gebe es aber „seit Start des Verfahrens einen regelmäßigen fachlichen Austausch“.