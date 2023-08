Abschied von Lena: Bewegende Trauerfeier für Raub-Opfer in Uelzen

Von: Lars Becker

Abschied von Lena Zimmermann: Nach der bewegenden Trauerfeier in der Friedhofskapelle erwiesen ihr Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Bekannte die letzte Ehre. Die Frau war drei Tage nach einem Raubüberfall gestorben. © Oliver Huchthausen

In einer bewegenden Trauerfeier in der Friedhofskapelle Uelzen haben Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Bekannte am Freitagnachmittag Abschied von Lena Zimmermann genommen.

Uelzen – Die 46-Jährige war am 12. Juli Opfer eines Taschenraubs an der Karlstraße geworden – nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt. Drei Tage später war sie ihren schweren Verletzungen erlegen. Vom Täter fehlt einen Monat nach dem Überfall trotz Phantombildes noch immer eine heiße Spur.

„Sie ist nicht nach einem erfüllten Leben oder nach schwerer Krankheit eingeschlafen, sondern wurde brutal aus dem Leben gerissen von einem habgierigen Menschen. Danke, dass Sie alle da sind und Familie wie Freunden heute beistehen“, sagte Pastor Thomas Schulze (Friedenskirche Uelzen). „Der Schock sitzt uns noch Wochen später in den Gliedern.“



„Der hat mich umgebracht!“

170 Euro, ein Handy und sensible Daten ihres Arbeitgebers, die sie nicht habe aus der Hand geben wollen: „Lena hat ihre Tasche letztendlich mit ihrem Leben verteidigt“, so Schulze. Obwohl sie nur Knochenbrüche erlitten habe, habe sie im Krankenhaus mehrfach gesagt: „Der hat mich umgebracht!“ Von einem Moment auf den anderen habe sie einen Schlaganfall erlitten, sei ins Koma gefallen und gestorben.

In der Corona-Zeit habe die tiefgläubige Frau, die 1977 im Süden Sibiriens geboren und 1993 mit ihrer Familie nach Uelzen gekommen war, viel über den Tod nachgedacht – und sogar ihre eigene Urnenbeisetzung geplant. „Als ob sie eine Ahnung gehabt hätte. Wir bleiben zurück mit Trauer und Zorn, mit Unverständnis und Fragen“, so Pastor Schulze. Zurück blieben Sprachlosigkeit und die Hoffnung auf Gerechtigkeit.



Geben Mitwisser endlich Hinweise auf den Täter?

Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt kondolierte für die Hansestadt. In seiner Ansprache sagte er: „Ein so sinnloser Tod 8ist ein Moment, in dem Worte nicht genügend Kraft haben. Lena Zimmermann hat sich ihr Leben lang in den Dienst anderer Menschen gestellt. Die Stadt schaut voller Dankbarkeit auf ihr Leben, sie war ein leuchtendes Beispiel. Wir alle gemeinsam dürfen nicht zulassen, dass uns Hass und Wut übermannen.“



20 Jahre lang hatte die alleinstehende Sozialpädagogin beim Caritasverband für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg gearbeitet. Angehörige ihrer großen Familie waren aus ganz Deutschland angereist, um sich von ihr zu verabschieden. Ihre Urne wurde unweit der Friedhofskapelle beigesetzt. Den Hinterbliebenen bleibt nun nur die Hoffnung, dass der Täter ermittelt wird – womöglich über Mitwisser.



Anmerkung der Redaktion: Die AZ berichtet gewöhnlich nicht über Trauerfeiern und nennt auch nicht den vollen Namen von Opfern. Wir machen eine Ausnahme, weil uns die Familie von Lena Zimmermann ausdrücklich darum gebeten hat und weil der Fall eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hat. Hinweise auf den Täter sind rund um die Uhr unter (0581) 9300 möglich.