Dritter Abgeordneter in Hannover: Dieser Uelzener rückt in den Landtag nach

Nach dem Suderburger Jörg Hillmer (CDU) und Pascal Leddin (Grüne) aus Uelzen vertritt ab Mitte September noch ein dritter heimischer Politiker den Wahlkreis im Landtag in Hannover.

Uelzen – „Leider hat es nicht zum Einzug in den Landtag gereicht. Das schmerzt.“ Das sagte Jan Henner Putzier im Oktober 2022 nach der Landtagswahl im AZ-Gespräch. Der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Uelzen/Lüchow-Dannenberg hatte das Rennen ums Direktmandat um 1616 Stimmen gegen Jörg Hillmer (CDU) verloren.

Knapp ein Jahr nach der Wahl wird der 38-Jährige nun doch ins Parlament in Hannover einziehen. Platz elf auf der Landesliste macht ihn zum Nachrücker für Parteikollegin Dr. Thela Wernstedt. Die 55-jährige Ärztin aus Hannover wird ihr Mandat in der Sitzung am 13. September zurückgeben und neue Präsidentin der Klosterkammer Hannover. Ebenfalls an diesem 13. September ist Putzier dann erstmals als Abgeordneter im Landtag dabei.



Das sagt Jan Henner Putzier selbst

Jan Henner Putzier, seit 2019 als Landessekretär der Awo Niedersachsen in Hannover beschäftigt, wird der dritte Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Uelzen – neben Hillmer und Pascal Leddin (Grüne).

Auf AZ-Anfrage sagt er: „Ich freue mich wirklich sehr auf diese neue Herausforderung. Ich bin sicher, dass ich viel bewegen kann. Vielleicht können wir ja auch zu dritt Projekte für den Landkreis gemeinsam umsetzen – ich leiste gerne meinen Beitrag dazu. Es ist toll, dass ich mich zu 100 Prozent für eine vernünftige Politik im Land einsetzen kann – es stehen ja viele große Themen an.“

Erst im Januar 2023 war auch Dirk-Ulrich Mende ebenfalls über die Landesliste der SPD in den Bundestag nachgerückt.