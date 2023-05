Ab 16. Mai ist es wieder soweit: Badue in Uelzen eröffnet Freibadsaison

Ab dem 16. Mai beginnt im Uelzener Badue wieder die Freibadsaison. © Lars Becker

Ab dem 16. Mai 2023 ist es wieder soweit: Das Badue eröffnet seine Freibadsaison. Für die Umstellung vom Hallen- auf den Freibadbetrieb bleibt das Bad am 15. Mai komplett geschlossen.

pm Uelzen - Am Eröffnungstag startet der Betrieb unter freiem Himmel ab 6.15 Uhr, wie die Stadtwerke Uelzen mitteilen. Verschiedene Becken, wie das Sportbecken oder das flache Kinderbecken, sowie Attraktionen, wie die Wasserrutsche und Sprungtürme, stehen wie gewohnt zur Nutzung bereit.

Viel Spaß für Familien mit kleineren Kindern versprechen der Spielplatz sowie der große Nichtschwimmerbereich mit Wasserfall, Wasserspeiern und Wasserzelt. Beheizte Becken sorgen für angenehme Wassertemperaturen. Und wer Erholung sucht, der findet auf der einladenden Liegewiese einen Platz für ruhige Wohlfühlmomente.

Von links nach rechts: Daniel Casper, Susanne Puttnat, Armin Casper und Maira Rodenwald © Stadtwerke Uelzen

Besuchende können sich am Badue-Kiosk stärken, mit neuem Pächter, neuem Angebot und neuem Konzept. Mehrweggeschirr & Co. tragen künftig zu mehr Nachhaltigkeit im Badue bei. „An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei der Familie Karamatic bedanken, die den Kiosk jahrelang mit viel Herzblut geführt hat“, betont Markus Schümann, Geschäftsführer der Stadtwerke Uelzen GmbH. „Unser neuer Pächter, Herr Caspar, ist kein Unbekannter. Er betreibt seit vielen Jahren erfolgreich den Seeparkkiosk in Bad Bodenteich.“ Zur Eröffnung gibt es auch eine pluscard-Aktion: Den gesamten Juni erhalten die pluscard-Inhabenden einen Rabatt von 0,50 Euro auf Pommes.

Eine weitere Neuigkeit bietet das Badue in Kooperation mit dem Trainingscenter Athletik: Der neue Tarif Swim + Gym ermöglicht unbegrenzten Eintritt sowohl in das Uelzener Schwimmbad als auch in das Trainingscenter. Neben dem Gerätetraining sind zudem gekennzeichnete Kurse inklusive. Weitere Details zu den Kosten und den verschiedenen Mitgliedschaftsmodellen finden Interessierte in Kürze unter www.athletik-uelzen.de oder www.badue.de. „Nun freuen wir uns auf eine schöne und hoffentlich sonnige Saison 2023“, sagt Schümann.

Öffnungszeiten BADUE in der Freibadsaison:

Montag-Freitag: 6.15-20.00 Uhr

Samstag & Sonntag: 8.15-18.30 Uhr

Eintritt BADUE

Einzelkarte: 6,- Euro,

Einzelkarte ermäßigt/Kinder: 3,- Euro

Abendtarif (nach 19 Uhr): 4,- Euro

Abendtarif ermäßigt/Kinder: 2,- Euro



