71-Jähriger wegen Besitz von 2500 kinderpornografischen Dateien verurteilt

Von: Theresa Brand

Ein 71-Jähriger muss sich wegen Besitz von Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten vor dem Uelzener Amtsgericht verantworten. © Lars Becker

Weil er in Besitz von gut 2500 Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten sei, muss sich ein 71-Jähriger vor dem Amtsgericht Uelzen verantworten. Am Ende kommt er mit einem blauen Auge davon: Ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, dazu eine Zahlung von 2400 Euro an das Uelzener Frauen- und Kinderhaus.

Uelzen – Es ist ein verhältnismäßig kurzer Prozess, zumindest in Anbetracht der Menge an Dateien, die bei der Durchsuchung im April 2022 Bei dem 71-Jährigen gefunden werden. Denn direkt nach Verlesen der Anklage gibt der Rentner über seinen Verteidiger eine Erklärung ab: Ein vollumfassendes Geständnis. Ihm wird vonseiten der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, auf Smartphone, PC und externer Festplatte rund 2500 Dateien mit zum Teil eindeutig kinder- und jugendpornografischen Inhalten gespeichert zu haben.



Psychische und physische Krise



„Ich schäme mich zutiefst“, heißt es in der Erklärung. „Ich bereue, was ich getan habe und es tut mir unendlich Leid für die Kinder und auch meine Frau.“ Sein Mandant sei vor einigen Jahren in eine psychische und physische Krise geraten, lässt der Verteidiger verlauten. Seine Mutter sei durch einen Unfall zu 100 Prozent Pflegefall geworden, zudem an aggressiver Demenz erkrankt. Sie habe den 71-Jährigen und seine Frau täglich terrorisiert. Dann sei bei dem Angeklagten Krebs festgestellt worden – eine weitere extreme Belastung, die sich auch auf die Ehe ausgewirkt habe. In der Zeit habe er dann begonnen, sich stundenlang ins Internet zu flüchten, wo er auf die verbotenen Bilder und Videos gestoßen sei.



„Ich hatte vorher nie derartige Neigungen oder Interessen“, erklärt der Angeklagte. „Wenn ich heute solche Bilder sehe, wird mir schlecht.“ Sein reumütiges Geständnis kommt dem 71-Jährigen zugute, ebenso sein Vorschlag, sich in Therapie zu begeben. Es habe sich mit seiner Frau intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt, sie würde nach wie vor zu ihm stehen.



All dies nimmt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer als Begründung, eine Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe für den Opferschutz zu beantragen. Die soziale Prognose sei gut, außerdem habe der Angeklagte darauf verzichtet, bei einzelnen Bildern darüber zu diskutieren, ob es sich wirklich um strafbare Formate handele.



Der Verteidiger stimmt dem zu und plädiert lediglich auf eine geringere Summe, als die beantragten 3000 Euro Strafe.



Auch Richter Rainer Thomsen sagt bei der Urteilsverkündung: „Sie haben uns die Beweisaufnahme erspart – wir wollen so was hier auch nicht sehen.“ Er hält die Scham und die Reue des 71-Jährigen für glaubhaft.



„Ich glaube, Sie können sich selbst nicht erklären, was da in Sie gefahren ist“, vermutet der Richter. Er stimmt mit den Schöffen dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu: Ein Jahr und drei Monate auf Bewährung, dazu 2400 Euro für Opferschutz – in diesem Fall das Frauen- und Kinderhaus.