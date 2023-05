Baulicher Handlungsbedarf in Kitas

50 Ganztags-Kitaplätze für Uelzen: Neue Ü3-Gruppen zum Oktober am Stern

Von: Lars Becker

Teilen

Im Februar 2021 öffnete die Kita am Stern ihre Pforten. Zum 1. Oktober diesen Jahres sollen dort zwei weitere Ü3-Ganztagsgruppen entstehen. © Lars Becker

Zum 1. Oktober will die Hansestadt Uelzen 50 weitere Ganztags-Kitaplätze für Ü3-Kinder schaffen. Entstehen sollen sie in zwei Gruppen in einem Modul-Anbau in der Kita am Stern. Betreiber wird Himpelchen und Pimpelchen sein.

Uelzen – Schon zum 1. Oktober sollen in der Hansestadt Uelzen 50 neue Ganztagsplätze für Ü3-Kita-Kinder zur Verfügung stehen. Wie der Erste Stadtrat Dr. Florian Ebeling im Sozialausschuss ausführte, sollen am Sportplatz der Sternschule neben der Kita Himpelchen & Pimpelchen zwei weitere Gruppen in einen Modul-Anbau mit zwei Gruppenräumen, Sanitärbereich und einer kleinen Küche einziehen. Weil für die Realisierung des Projektes im Optimalfall keine zusätzlichen Haushaltsmittel erforderlich sind, muss die Politik nicht darüber abstimmen.

„Für den Betrieb können wir das Geld verwenden, das wir am Emsberg in diesem Jahr noch nicht benötigen. Für die Module selbst stehen 350.000 Euro im Haushalt der Gebäudewirtschaft. Ob dieser Posten auskömmlich sein wird, wird die Ausschreibung zeigen“, so Ebeling, der betonte, dass die finanziell-rechtlichen Aspekte geklärt seien. Es handele sich demnach um eine Auftragserweiterung, so dass für den Betrieb kein Ausschreibungsverfahren notwendig sei.

Kita-Konzept wird aktualisiert

Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) habe grundsätzlich sein Einverständnis erklärt, auch die Sternschule sei darüber informiert, was auf dem benachbarten Gelände geplant sei. Die Kita in der Propst-Raven-Straße am Stern war im Februar 2021 an den Start gegangen. Sie besuchen rund 80 Marienkäfer, Hummeln, Raupen und Glühwürmchen – so heißen die vier Gruppen (je zwei Ü3-Ganztags- und U3-Krippengruppen).



Dr. Florian Ebeling führte im Sozialausschuss aus, dass es in der Stadt immer mehr Betreuungsbedarf am Vormittag und ganztags gebe. Insofern aktualisiere man das Kita-Konzept aus dem Jahr 2020 und wolle dieses im September vorstellen.

Baulicher Handlungsbedarf in Kitas

„Es ist aber sehr sinnvoll, bereits jetzt neue Kapazitäten zu schaffen“, sagte der Erste Stadtrat mit Verweis auf hohe Anmeldezahlen für das am 1. August beginnende Kindergarten-Jahr, mehr als 25 ukrainische Kinder ab drei Jahren sowie „verhältnismäßig viele Integrationskinder“.

Diese Entwicklungen seien 2020 nicht absehbar gewesen. Zudem deute sich an, dass man vor allem in Groß Liedern, Kirchweyhe und Veerßen einen massiven Sanierungsstau abzubauen habe. Teilweise seien Neubauten empfehlenswert. Trotz Betreuungsquoten, die sich im Vergleich sehen lassen könnten, müsse man vorausschauend, frühzeitig planen.

Mindestens vier Erzieherinnen

Jörg Kramer (SPD), der Vorsitzende des Sozialausschusses, lobte die Verwaltung: „Wir befinden uns in einer guten Entwicklungsphase, können jetzt am Stern wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich bin dankbar, dass die Verwaltung so reagiert hat – im Sinne des Kita-Konzeptes.“



Voraussichtlich werden die neuen Ganztagsgruppen am Stern mindestens von vier Erzieherinnen betreut werden müssen. Dr. Florian Ebeling verwies zwar auf den Fachkräftemangel auch in diesem Bereich, zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Betreiber diese Herausforderung meistere. Bis zum Start der neuen Ü3-Gruppen am 1. Oktober bleibe noch Zeit.



Vertrag noch nicht unterschrieben

Thomas Kurrle, Kommunikationsleiter beim Stuttgarter Unternehmern Dibber Deutschland, das Himpelchen und Pimpelchen übernommen hat, erklärte auf AZ-Anfrage, dass der Vertrag noch nicht unterschrieben sei. „Wir sind aktuell im konstruktiven Gesprächsaustausch.“

Man sei „sehr zuversichtlich, im Rahmen einer Trägerschaft die erforderliche Personalstärke bereitstellen zu können. In einer erweiterten Zusammenarbeit mit der Stadt Uelzen sehen wir Chancen für alle Beteiligten, aber keine Bedenken.“ In Sachen Anforderungen an Größe und Ausstattung sagte Kurrle, dass man nicht nur gesetzliche Vorgaben erfülle, sondern „geeignete Rahmenbedingungen für unsere skandinavisch geprägte Pädagogik“ anstrebe.