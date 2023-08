25.000 Schaden: 46-Jähriger wegen mehrfachen Betrugs in Uelzen vor Gericht

Von: Theresa Brand

Vor dem Uelzener Amtsgericht muss sich ein 46-Jähriger wegen mehrfachen Betrugs verantworten. Unter anderem soll er Baggerarbeiten in Auftrag gegeben, aber nie bezahlt haben. © Wolfram Weber

Vor dem Amtsgericht muss sich nun ein 46-Jähriger wegen mehrfachen Betruges verantworten. Er soll dabei rund 25 000 Euro erschlichen haben.

Uelzen – Es hat zahlreiche Versuche gebraucht, doch nun erscheint der Angeklagte tatsächlich vor dem Uelzener Amtsgericht. Immer wieder war der 46-Jährige kurzfristig erkrankt, sodass der Prozess verschoben werden musste. Beim Auftakt, für den mehrere Fortsetzungstermine geplant sind, werden noch keine Zeugen geladen, sondern erst einmal der Sachverhalt geklärt – denn insgesamt 17 Straftaten werden dem Angeklagten zur Last gelegt. Insgesamt soll er über mehrere Jahre hinweg durch Betrug eine Summe von knapp 25 000 Euro erschlichen haben.

Allein die Angaben zur Person erweisen sich als schwer nachvollziehbar. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme, den Angeklagten aufgrund fehlender oder falscher Meldeadressen zu erreichen. Vor Gericht gibt der 46-Jährige gestern an, mit seiner Lebensgefährtin, mit der er seit zwei Jahren liiert ist, dem gemeinsamen Baby und ihrem Kind aus vorheriger Beziehung zusammenzuwohnen.



Als er dafür einen Nachweis zeigen muss, stellt Richter Thomsen fest: „Die Meldebescheinigung ist ja erst von gestern – Sie sind erst gestern zu Ihrer Partnerin und dem Kind gezogen?“



Ähnlich geht es weiter, bis der Vertreter der Staatsanwaltschaft schließlich die Anklage verliest. So soll der Mann beispielsweise im Jahr 2020 einen Weidezaun für 12 00 Euro im Namen einer von ihm gegründeten GmbH gekauft, jedoch nie bezahlt haben. Auch Zubehör für einen Viehanhänger habe er darüber bestellt, ebenfalls ohne zu bezahlen. Wenig später soll er gleich einen kompletten Viehanhänger im Wert von 7000 Euro bestellt haben.



„Das mit dem Weidezaun ist soweit erst mal korrekt“, erklärt der Angeklagte. „Ich habe den bestellt. Aber ich habe vorher einen Antrag auf Förderung gestellt, hatte auch schon mündlich die Zusage, dass das übernommen wird.“ Leider sei der Antrag aber verschwunden, sodass er keinen Beweis liefern könne. Als der Weidezaun geliefert worden sei, habe sich zudem herausgestellt, dass die Pfähle fehlerhaft verarbeitet worden seien. „Ich habe alles reklamiert, denn die Pfähle sind schon beim Reinstecken in den Boden kaputtgegangen.“



In einem anderen Fall soll er eine Firma beauftragt haben, Baggerarbeiten, Baumpflege und Arbeiten mit einem Mulcher auf einem Gelände in Bienenbüttel zu erledigen, diese Dienstleistung jedoch ebenfalls nie bezahlt zu haben. Auch hier hat der Angeklagte eine ausschweifend vorgetragene Begründung: „Die haben bei den Arbeiten Hunderte Liter Öl auf dem Hof verloren und einen enormen Schaden angerichtet. Ich habe den Auftrag sofort abgebrochen“, erklärt er. Eine angeblich gelieferte Heizung der Firma habe er an seinen Nachbarn gegeben, er selbst habe die Anlage nie angenommen.



Einige Anklagepunkte räumt der 46-Jährige ein. So habe er zum Beispiel Abgaben für einen Angestellten an die Krankenkasse nicht gezahlt. In den meisten Fällen werden jedoch noch Zeugen geladen werden müssen, um die Sachlage zu klären. In einigen Punkten rät Richter Rainer Thomsen dem Mann aber: „Zahlen Sie die offenen Summen einfach jetzt. Das kann Ihnen nicht schaden.“



Fortgesetzt wird der Prozess im am 6. September.