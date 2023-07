36-Jähriger wegen zahlreicher Delikte in Uelzen verurteilt

Von: Theresa Brand

Vor dem Uelzener Amtsgericht mussten sich ein 36-Jähriger und eine 35-Jährige einer Liste von Anklagepunkten stellen © Reuter, Norman

Weil er mehrfach wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl angeklagt wurde, muss ein 36-Jähriger nun 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Damit entgeht er knapp einer Haftstrafe.

Uelzen – Die Liste der Anklagepunkte ist lang, als der Prozess gegen einen 36-Jährigen und seine 35-jährige Freundin vor dem Uelzener Amtsgericht eröffnet wird. Der Mann soll im vergangenen Jahr zunächst im August einen anderen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Uelzen geschlagen und getreten haben. Anschließend sei er weggerannt, ein Zeuge habe die Verfolgung aufgenommen. Der Angeklagte soll daraufhin ein Messer gezückt und den Zeugen mit den Worten „Hau ab oder ich schlitze dich auf“ bedroht haben.



Eine weitere Tat soll sich nur wenige Tage später am ZOB ereignet haben. Wieder schlägt der 36-Jährige laut Anklage denselben Mann, verpasst ihm eine Kopfnuss und tritt ihn. Einige Tage später das gleiche Szenario: Der Angeklagte soll erneut auf den Bekannten losgegangen sein, ein unbekannter Mittäter soll dem Opfer zusätzlich eine Bierdose ins Gesicht geworfen haben.



Genau erinnern kann sich der 36-Jährige an die einzelnen Taten nicht mehr. „Das war eine Zeit, in der ich viel konsumiert habe, Alkohol, Drogen – ich kriege das nicht mehr so zusammen“, gibt er vor Gericht zu. Dass er den Mann mehrfach geschlagen und getreten hat, räumt er aber ein: „Ja, ich krieg nur die Abläufe durcheinander. Aber geschlagen habe ich den.“ Der Grund sei ein Notizbuch des Opfers gewesen. Darin habe gestanden, dass der Angeklagte pädophil sei. Außerdem habe ihn der andere zuvor mit Schlagstock und Pfefferspray bedroht. „Damit hat alles angefangen, der hat Müll über mich verbreitet“, erklärt der 36-Jährige.



Die Staatsanwaltschaft hat jedoch noch weitere Anklagepunkte. Zum einen soll der Mann mehrfach Polizisten beleidigt haben. Zum anderen hat er, wie sowohl er als auch seine Freundin bestätigen, im November bei Kaufland ein buntes Sammelsurium aus LED-Kerzen, Wärmflasche, Kalender, Protein-Riegeln und weiteren Waren gestohlen, beide wurden aber vom Ladendetektiv erwischt.



„Wir haben bis April in einer Wohnung gewohnt, das war eine richtige Katastrophe. Es war kalt und ungemütlich, wir hatten kein Geld – da haben wir die Sachen mitgenommen. Aber es tut mir leid und ich bereue es“, sagt die 35-Jährige. Anders als ihr Partner hat sie sich bislang nichts zu Schulden kommen lassen. Sein Vorstrafenregister hingegen kann sich sehen lassen: Zahlreiche Einträge seit 2003 zeugen von Diebstahl, Bedrohung, Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung. Nach einer Haftstrafe bis 2018 war es jedoch eine Zeit lang ruhig um den Angeklagten. „Sie haben es geschafft, eine ganze Weile straffrei zu bleiben“, sagt Richter Ottmüller. „Ihre Freundin scheint einen guten Einfluss zu haben, trinken und Drogen sind nicht ihr Ding. Auch Sie müssen etwas ändern, sonst sacken Sie immer wieder ab.“



In den Plädoyers halten sowohl der Vertreter der Staatsanwalt als auch die Verteidigerin dem 36-Jährigen zugute, dass er in einer Erklärung alle Taten zugibt. Es habe außerdem unter Drogen- und Alkoholeinfluss gehandelt, seitdem aber mithilfe seiner Freundin seinen Konsum reduziert, meide den Kontakt zu der Szene am ZOB.



So lautet schließlich das Urteil: Ein Jahr und sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit für den Angeklagten. „Sie müssen was tun“, mahnt der Richter nochmals eindringlich. Die Freundin des 36-Jährigen kommt mit einer Geldstrafe davon.