27-Jähriger wegen Belästigung und schwerer Körperverletzung in Uelzen vor Gericht

Von Theresa Brand

Erst soll er einer Frau ungefragt an die Brust gefasst, dann ihren Bruder mit einem Brett ins Gesicht geschlagen haben. Für diese Taten muss sich nun ein 27-Jähriger vor dem Uelzener Amtsgericht verantworten. Konkret lauten die Anklagepunkte vonseiten der Staatsanwaltschaft sexuelle Belästigung und schwere Körperverletzung.

Uelzen – Im Juni vergangenen Jahres soll der Angeklagte einer ihm unbekannten Passantin die Hand an die Brust gelegt haben. Als ihr Bruder ihn gebeten habe, dies sofort zu unterlassen, habe der 27-Jährige ein Brett von einem Haufen Sperrmüll am Straßenrand genommen und dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Wie genau das Ganze passiert ist, daran erinnert sich der Angeklagte genau: „Ich wollte das so nicht, ich weiß selbst nicht, wie das passiert ist“, sagt er. Es tue ihm sehr leid, meint er, und möchte sich für seine Taten entschuldigen.

Der Richter verliest im Laufe des Prozesses die Akte des 27-Jährigen. Darin mehrere Diagnosen: Intelligenzminderung, Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, dazu eine Epilepsie und Depression, er habe einen gesetzlichen Betreuer.



Schuldfähig sei er dennoch, erklärt der Richter, denn dem Angeklagten sei klar, dass sein Verhalten so nicht in Ordnung war. „So etwas darf nie, nie wieder passieren“, betont der Richter. Bei der Frage nach dem Auslöser zeigt sich der junge Mann ratlos: „Ich weiß es nicht mehr.“ Eigentlich habe er eine Freundin, sei auch nicht in besonderer Weise von der Passantin angezogen gewesen.



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft betont in seinem Plädoyer, dass die Intelligenzminderung und die Verhaltensstörungen des Angeklagten für ein mildes Urteil sprächen. Dennoch müsse klar sein, dass es sich um eine schwere Straftat handele, für die eine entsprechende Sanktion fällig werde. Er beantragt eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll.



Die Verteidigerin legt ebenfalls dar, dass ihr Mandant in diesem Fall keine harte Strafe erhalten solle. „Der Sachverhalt ist klar, aber er sagt, es tut ihm leid, er möchte sich entschuldigen. Er handelt manchmal unbedarft, denkt vielleicht nicht in dem Maß nach, wie wir das sonst tun“, sagt sie in ihrem Plädoyer.



Der Richter ist sich mit beiden Anwälten einig: Der 27-Jährige sei nicht grundsätzlich aggressiv. „Ich glaube, Sie sind eigentlich ein netter Kerl und können sich selbst nicht erklären, was da in Sie gefahren ist.“ Er ermahnt ihn noch einmal: „Mit so etwas kann man sein Opfer traumatisieren, man muss sich Frauen und generell anderen gegenüber respektvoll verhalten.“ Das Urteil lautet schließlich: sieben Monate auf Bewährung.



„Wenn Sie das nächste Mal merken, es geht Ihnen nicht gut oder Sie fühlen sich so erregt, sprechen Sie mit Ihrem Betreuer. Der kann Ihnen da helfen.“