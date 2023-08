22-Jähriger für Überfall auf Uelzener Tankstelle und Körperverletzung vor Gericht

Geständnis mit Abstrichen

Der 22-Jährige neben seinem Rechtsanwalt Rüdiger Proest: Er muss sich noch wegen des Überfalls auf die Felta-Tankstelle und wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der Mann, der im März eine Uelzener Tankstelle überfallen und einen 19-Jährigen mit einem Kubotan, einer Stichwaffe, verletzt haben soll, legt zum Prozessauftakt ein Geständnis mit Abstrichen ab.

Lüneburg/Uelzen – Ein 22-Jähriger hat am Dienstag zum Prozessauftakt vor der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Lüneburg gestanden, am 21. März diesen Jahres maskiert sowie mit einer Axt und Pfefferspray bewaffnet die Felta-Tankstelle an der Celler Straße in Uelzen-Veerßen überfallen zu haben. Die Beute: 1085 Euro. Mit dem Geld finanzierte er Drogen, neue Klamotten und Lebensmittel, kaufte aber auch für 450 Euro einen Gebrauchtwagen.

Der Angeklagte, der offenbar über Jahre der Drogenszene in der Hansestadt angehörte, entschuldigte sich während der Hauptverhandlung beim langjährigen Kassierer der Tankstelle, als dieser im Zeugenstand saß: „Mir tut das wirklich sehr leid.“ Immerhin gab das Opfer des Überfalls an, keine psychischen Folgeschäden durch die Tat erlitten zu haben.



Beute in keinem Verhältnis zum Schaden

Der Beschuldigte räumte nicht nur diese Tat ein, sondern auch eine gefährliche Körperverletzung mit einem Kubotan. Diese Stichwaffe setzte er demnach gegen einen Radfahrer ein, der Streit gesucht habe. Anders als in der Anklage habe er sich lediglich zur Wehr gesetzt, den Kubotan aus der Jackentasche gezogen und damit eher zugeschlagen als zugestochen. Davon, dass der 19-Jährige eine tiefe Schnittwunde davongetragen habe, habe er gar nichts mitbekommen.



Dass er am 12. März 2023 einen Verkaufsautomaten auf einem landwirtschaftlichen Hof in Oetzen aufgebrochen, Lebensmittel gestohlen sowie eine Geldkassette aufgebrochen habe, gestand der 22-Jährige auch. Er könne sich nur nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Gezielt hatte er wohl die Videoüberwachung lahmgelegt und dann mit einem Baseballschläger zugeschlagen. Wert der Beute: 50 Euro. Der Sachschaden: über 5000 Euro. In der Geldkassette seien allerdings nicht 400 Euro gewesen, sondern nur ein einzelnes Euro-Stücke.

„Ich gehe mit einem Knall aus Uelzen!“

Zwei Justizangestellte führen den Angeklagten am Dienstagmorgen in Handfesseln in Saal 121 des Landgerichts Lüneburg. Der 22-Jährige, der seit fünf Monaten in Untersuchungshaft sitzt, nimmt auf der Anklagebank neben seinem Verteidiger Rüdiger Proest Platz.

Zur Last gelegt werden ihm drei schwere Straftaten binnen zehn Tagen: der Aufbruch eines Verkaufsautomaten auf einem Hof in Oetzen am 12. März, eine gefährliche Körperverletzung mit einem Kubotan am 20. März an der Ebstorfer Straße in Uelzen und schließlich der Überfall auf die Felta-Tankstelle an der Celler Straße in Veerßen nur einen Tag später.



Diese Tat, so stellt es sich in der Beweisaufnahme dar, soll für den gebürtigen Rotenburger am Vorabend seines Geburtstages offenbar eine Art Neuanfang sein. Er kündigt Freunden gegenüber an: „Ich gehe mit einem Knall aus Uelzen!“ Die versuchen erst, dem Mann, dem die neuerliche Trennung von seiner offenbar ebenfalls drogenabhängigen Freundin gewaltig zusetzt, gut zuzureden. So richtig ernst nehmen sie die Worte aber nicht – Joints und Alkohol sind im Spiel.



„Ziemlich spontan“ oder doch geplant?

Der Angeklagte selbst sagt, dass er an diesem Abend zu Fuß aus der Stadt zum Bahnhof Stederdorf will. Von dort will er zu einem Kumpel nach Knesebeck in den Nachbarkreis Gifhorn fahren – „weil ab da nur selten Kontrolleure im Zug sind“. Geld hat er nicht, die Schwarzfahrt soll nicht auffliegen.

Angeblich kommt der mittellose Wohnungslose an der Tankstelle vorbei und fasst „ziemlich spontan“ den Entschluss, die Tageseinnahme zu erbeuten. Dass er aber sowohl eine Axt als auch Pfefferspray einsetzt, sich maskiert, seine angeblich sogar schon bei der Polizei bekannten, auffälligen Schuhe mit Tüten abdeckt und dass er die Tat ausführt, als der Kassierer fast schon schließen will, spricht gegen die Spontantat. Der Vorsitzende Richter Dr. Michael Herrmann sagt: „Sie waren aber auch ein bisschen vorbereitet.“



Er sei verzweifelt gewesen, so der bekennende Drogenabhängige, der den Schritt zur Therapie bislang nicht geschafft hat. Die Wartezeit sei mit einem Jahr lang. „Man schämt sich für sich selbst, dass man so wenig im Leben erreicht hat, obwohl man mehr geplant hatte“, sagt er. Langfristig habe er nach Hamburg gewollt.



Kassierer drückt mehrfach den Notknopf

Der Kassierer der Tankstelle („Ich hatte das Gefühl, dass das geplant war“) berichtet detailliert über den Überfall, wie er das Geld aus den Kassen herausgab, sich in einen Nebenraum flüchtete, mehrfach den Notknopf betätigte und vor allem hoffte, körperlich unversehrt zu bleiben. Axthiebe des Täters schlagen im Bistro-Tresen und in einer Kassenschublade ein. Bei der Vernehmung durch die Polizei hatte der Kassierer gar davon gesprochen, kurz Angst um sein Leben gehabt zu haben. Immerhin entschuldigt sich der 22-Jährige bei ihm – und wirkt dabei durchaus glaubhaft.



Der psychiatrische Sachverständige wird am zweiten Prozesstag sein Gutachten vorstellen. Dann sind auch die Plädoyers und das Urteil zu erwarten. Wegen der geständigen Einlassung des 22-Jährigen verzichtet das Gericht auf die Aussagen einiger Zeugen. Das Verfahren wegen des aufgebrochenen Verkaufsautomaten in Oetzen wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft gar eingestellt – die zu erwartenden Strafen aus dem Tankstellen-Raub und der gefährlichen Körperverletzung wiegen auch so schon schwer genug.



Die Kammer wird im Hinblick auf die gefährliche Körperverletzung mit dem Kubotan zu entscheiden haben, ob sie die Version des 22-Jährigen und von zwei befreundeten Zeugen von einer Verteidigungsaktion glaubt.