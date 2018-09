19-Jähriger klaut Bargeld aus Restaurant und droht mit Messer

Ägyptischer Staatsbürger randaliert auch bei der Polizei / Haftbefehl erlassen

pm/mih Uelzen. Einen 19 Jahre alten ägyptischen Staatsbürger konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung nach einem räuberischen Diebstahl in einem Restaurant in der Bahnhofstraße am Dienstagmorgen vorläufig festnehmen.