17-Jähriger stirbt bei Autounfall in Dannenberg – Kfz wohl im Altmarkkreis zugelassen

Von: Michael Koch

Polizei, Unfall (Symbolbild) © Malte Christians/dpa

Ein mit jungen Menschen besetztes Auto ist in der Nacht zu Sonntag nahe des Dannenberger Ortsteils Nebenstedt gegen einen Baum geprallt – mit tragischen Folgen.

Dannenberg – Bei dem Unfall kam ein 17-Jähriger ums Leben. Die 19-jährige Fahrerin soll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mit jungen Menschen zwischen 17 und 19 Jahren besetzte Wagen kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kam der Wagen auf der rechten Seite zum Liegen. Alle Jugendlichen im Unfallwagen wurden verletzt und mussten für eine medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 17-Jährige starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Laut ersten Berichten ist der Unfallwagen im Altmarkkreis Salzwedel zugelassen. (dpa)