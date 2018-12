11.000 Euro Schaden: Auto zerstört Restaurant-Mauer in Neu Ripdorf

Uelzen/Neu Ripdorf. Beim rückwärts Einparken am Montagabend touchierte eine 55-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw eine Grundstücksmauer auf dem Parkplatz eines Restaurants in Neu Ripdorf.

Die knapp ein Meter hohe Mauer stürzte auf einer Länge von 17 Metern in Richtung Straße um und blieb auf dem Gehweg liegen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen

Uelzen. Eine 13-Jährige wurde am Montagabend in der Gudesstraße leicht verletzt. Eine 80 Jahre Autofahrerin hatte das Mädchen am Zebrastreifen am Hammersteinkreisel übersehen. Der Pkw rollte dem Mädchen über den Fuß. Parallel wurde sie vom Seitenspiegel touchiert. Sie wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Uelzen. Bundespolizisten haben im Bahnhof einen 31-jähriger Schwarzfahrer festgenommen. Der Ludwigshafener leistete heftigen Widerstand. Als der Mann mit einem Metronom aus Hannover am Sonntagabend in der Hansestadt ankam, versuchte er zunächst, zu fliehen, doch dann klickten die Handschellen. Er beleidigte die Bundespolizisten, schrie verbotene „nazistische Grußformen“ und trat um sich. Außerdem versuchte er, die Beamten anzuspucken. Schließlich legten die Beamten ihm auf der Wache sogar noch Fußfesseln an. Sein Atemalkoholwert betrug 2,04 Promille. Er hatte weder einen Ausweis noch Bargeld dabei. Der 31-Jährige erhielt Strafanzeigen wegen Beleidigung, Erschleichen von Leistungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Lüneburg. Ein Unbekannter hat am Montag gegen 23 Uhr in der Hindenburgstraße ein beleuchtetes Rentier aus einem Garten geklaut. Trotz Fahndung konnte die Polizei keinen Täter fassen. Hinweise an Polizei Lüneburg unter (04 13 19) 83 06 22 15.