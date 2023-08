Schwere Gewitter nähern sich dem AZ-Gebiet: Kreis Uelzen, Altmark und Kreis Gifhorn betroffen

Von: Holger Boden

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Kreis Uelzen, in der Altmark und im Kreis Gifhorn. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch in einer Vorab-Information vor schweren Gewittern im Landkreis Gifhorn, in der Altmark und in großen Teilen des Landkreises Uelzen in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagvormittag.

Gifhorn/Salzwedel/Uelzen - Wo genau die Gewitter in welcher Heftigkeit auftreten, ist noch unklar. Die Vorabwarnung gilt von 3 Uhr nachts bis 12 Uhr.



Demnach greifen von Frankreich aus schwere Gewitter auf Deutschland über und ziehen bis Donnerstagmittag nordostwärts. Der DWD warnt vor heftigem Starkregen, der lokal auch extrem ausfallen kann. Zu rechnen sei mit Wassermengen zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmeter in kurzen Zeiträumen, örtlich sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter.

Zum Unwetter-Cocktail können auch Sturmböen oder schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 100 Stundenkilometern gehören. Gebietsweise ist laut DWD Hagel mit Körnergrößen bis zu 2 Zentimeter nicht ausgeschlossen.

Der DWD betont, dass die genaue Zugbahn der Gewitterfront und ihre Begleiterscheinungen noch nicht sicher sind. Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, will der Wetterdienst seine Informationen aktualisieren. Entsprechende Warnkarten findet man unter www.dwd.de.