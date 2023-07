Schülertransport zur KGS Clenze: Jetzt ist der Kreistag Uelzen am Zug

Von: Lars Becker

Teilen

Wie kommen rund 130 Schülerinnen und Schüler aus der Samtgemeinde Aue oder aber aus dem Raum Suhlendorf ab Mitte August zur KGS Clenze? Eine Antwort versucht am kommenden Dienstag der Uelzener Kreistag zu finden. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Kreispolitik muss am kommenden Dienstag, 4. Juli, darüber entscheiden, wie sie nach den Sommerferien den Transport von rund 130 Schülern zur KGS Clenze zu bewerkstelligen gedenkt.

Uelzen/Landkreis – Unmittelbar vor dem Kreistag, der ab 16.30 Uhr im Kreishaus öffentlich tagt, tritt kurzfristig vorbereitend um 15 Uhr der Kreisausschuss zusammen. Nach der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Digitalisierung ist es wahrscheinlich, dass der Kreistag die Satzung über die Regelung der Schülerbeförderung dahingehend ändern wird, dass die Erstattungsansprüche erhöht und auf Schüler der Sekundarstufe II ausgeweitet werden.



Kreisseitig eine eigene Buslinie nach Clenze zum Start nach den Sommerferien zu etablieren, sei unmöglich, betonte Dezernentin Dr. Julia Baumgarten. Das Busunternehmen Irro aus Lüchow hatte angekündigt, die Schülerbeförderung aus dem Raum Bad Bodenteich und Soltendieck zur KGS zum Schuljahr 2023/24 einzustellen.

„Moralische Verantwortung beim Landkreis Uelzen“

„Dass es womöglich keinen Busverkehr mehr gibt, sorgt für große Unsicherheit. Wir brauchen eine dauerhafte Transportmöglichkeit aus der Samtgemeinde Aue und auch aus Suhlendorf zur KGS nach Clenze. Wir Eltern sind rechtlich verantwortlich, das mag richtig sein. Aber moralisch sehen wir die Verantwortung beim Landkreis Uelzen. Wir erwarten, dass eine Lösung gefunden wird. In sieben Wochen muss es eine Schülerbeförderung geben.“

Mit diesen Worten hat Jörn Zahrte im Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung an Kreisverwaltung und Politik appelliert, eine Lösung für den Bustransport in den Nachbarkreis Lüchow-Dannenberg zu finden, die mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 greifen kann. Sein Sohn besucht die KGS Clenze.

Antrag von CDU, UWG und FDP

Nach Zahrtes Angaben gibt es nach der angekündigten Einstellung der Irro-Verbindung aus dem Raum Bad Bodenteich und Soltendieck nach Clenze für 70 Schüler keinen Bus mehr, 50 weiteren aus Suhlendorf drohe Gleiches, falls auch die Firma Horn ihren auslaufenden Beförderungsvertrag nicht verlängern werde.

Schon vor Bekanntwerden der Irro-Kündigung für die Linie aus der Samtgemeinde Aue nach Clenze hatte die Mehrheitsgruppe aus CDU, UWG und FDP einen Antrag an die Verwaltung gestellt, „erneut mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in Gespräche einzutreten, um die Situation des Schülertransportes zur KGS Clenze zu verbessern“.

Im Ergebnis solle eine Schulbuslinie von Bad Bodenteich über Soltendieck und Suhlendorf nach Clenze entstehen. „Die Kosten sind durch Fahrtkosten-Erstattungen des Landkreises an die Eltern, Beiträge der Eltern und Haushaltsmittel des Landkreises zu decken“, heißt es in dem Antrag.



„In der Kürze der Zeit nicht hinzubekommen“

Für die Kreisverwaltung sagte Annekatrin Kraft, Leiterin des Schul- und Kulturamtes, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg erklärt habe, die 2021 eingeführte und dann mangels Wirtschaftlichkeit wieder eingestellte Linie in den Landkreis Uelzen – betrieben von der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn (LSE) – nicht erneut einzuführen.

Eine eigene Linie sei Blick aufs Vergaberecht und eine mögliche europaweite Ausschreibung „nicht von heute auf morgen“ zu realisieren sei. Dezernentin Dr. Julia Baumgarten bestätigte: „So einfach zu sagen ,Wir machen eine Linie‘ ist es nicht. Zum Schuljahresbeginn ist das in der Kürze der Zeit nicht hinzubekommen.“ Sie verwies darauf, dass es insgesamt 13 Schulen in anderen Landkreisen gebe, die von hiesigen Schülern besucht würden. Um rechtssicher zu agieren, müsse entsprechend die Schülerbeförderungssatzunggeändert werden.



„Unbürokratische Lösung zwingend erforderlich“

Derzeit werden laut dieser Aufwendungen zu Schulen außerhalb des Kreises höchstens bis zum Betrag der teuersten Schülerjahreskarte erstattet – das sind seit der Einführung des 9-Euro-Tickets nur noch 360 Euro pro Jahr. Diese Erstattung, die vor der Einführung neuer Tarife bei 1484,40 Euro gelegen hatte, müsste erhöht werden.



„Als Landkreis sind wir nicht ganz gerecht mit unseren Schülern, wir haben welche erster und zweiter Klasse. Das haben wir politisch entschieden, müssen aber jetzt merken, dass die Situation für Eltern schwieriger wird. 200 Euro Aufwand im Monat stehen für sie in keinem Verhältnis zu 49 Euro. Ich plädiere für eine Linie für die Bodenteicher und Suhlendorfer, auch wenn das Geld kostet. Wir können die Schüler nicht im Regen stehen lassen. Eine kurzfristige, unbürokratische Lösung ist zwingend erforderlich“, betonte Hans-Heinrich Weichsel für die Mehrheitsgruppe.

Dr. Julia Baumgarten stimmte zu, dass „Auflösung dieser Ungleichbehandlung“ in der Kreistagssitzung am kommenden Dienstag der einzige Weg sei.



„System kurzfristig mit Geld schmieren“

„Sie können das System kurzfristig nur ans Laufen kriegen, wenn Sie es mit Geld schmieren“, so die Dezernentin. Man müsse hoffen, dass Irro oder andere Busunternehmen dann wieder einsteigen würden, weil die Busfahrten wirtschaftlicher seien. Alternativ bliebe den Eltern sonst nur, die Kinder in Eigenregie nach Clenze zu bringen oder bis nach Varbitz, von wo ein Bus zur KGS fährt.



Die Verwaltung schlägt vor, im Kreistag am Dienstag auch zu entscheiden, ob die Schülerbeförderung zu Schulen außerhalb des Landkreises auch auf den Sekundarbereich II (Klassen 11 bis 13) erweitert wird. Für die SPD kündigte Hannes Henze („Wir brauchen eine langfristige Lösung, eine öffentliche Linie ist notwendig“) Änderungsanträge an. Ein Sonderkreisausschuss soll am Dienstag ab 15 Uhr die Entscheidung des Kreistages zur Schülerbeförderung nach Clenze vorberaten. Möglich, dass die Kreisverwaltung dann einen Satzungsentwurf vorlegt.



„Kurzfristig geht es nur mit Geld, wir wollen aber die dauerhafte Lösung und können froh sein, dass wir andere Schulen wie die KGS Clenze haben, die die Kinder aus unserem Landkreis aufnehmen. Zusätzlichen Schulraum hier im Landkreis Uelzen zu schaffen, wäre ungleich teurer“, betonte abschließend Léonard Hyfing (FDP).