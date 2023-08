Wird in der Ortsmitte von Rosche ein Kreisel gebaut?

Von: Bernd Schossadowski

Der Bau eines Kreisel auf der zentralen Kreuzung in Rosche ist ein lang gehegter Wunsch der Politik. © Bernd Schossadowski

Die zentrale Kreuzung in Rosche soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Diesen Wunsch hegt die örtliche Kommunalpolitik. In dem jetzt vom Gemeinderat beschlossenen Dorfentwicklungsplan steht das Vorhaben weit oben auf der Liste. Doch ob es sich finanzieren lässt, ist noch unklar.

Rosche – Ein lang gehegter Wunsch der Roscher Politik wird im Rahmen der Dorfentwicklung möglicherweise Realität. „Wir träumen schon sehr lange von einem Kreisel im Ortskern. Das würde das Roscher Ortsbild komplett neu prägen“, sagte CDU-Fraktionschef Cord Schulze jetzt im Gemeinderat. Einstimmig beschloss das Gremium den 350 Seiten starken Dorfentwicklungsplan für die Region Rätzlingen-Oetzen-Rosche.

In diesem sind 34 mögliche Maßnahmen aufgelistet. Eine davon ist die Umgestaltung der zentralen Kreuzung in Rosche zu einem Kreisverkehr. „Das ist ein wichtiger Baustein, um das Ortszentrum aufzuwerten“, meinte Schulze. Zunächst werde dort eine Verkehrszählung vorgenommen. „Lasst uns die Daumen drücken, dass die Ergebnisse positiv sind. Davon hängen die Zuschüsse ab.“



Andreas Burmester, Sprecher der SPD/FDP-Ratsgruppe, zeigte sich erfreut über die Aufnahme in die Dorfentwicklung. „Wir haben Riesenglück gehabt, da gleich beim ersten Anlauf reinzurutschen“, sagte er und dankte den Arbeitsgruppen. Diese hätten viele Ideen für Projekte entwickelt. Mit der Verabschiedung des Entwicklungsplans im Roscher Rat werde aber noch keine Maßnahme beschlossen, so Burmester. „Wir schaffen damit die Voraussetzung, um Projekte anzugehen, für die wir Fördermittel bekommen können.“



Bürgermeister Karsten Schierwater (CDU) bezeichnete das Entwicklungskonzept als „Wunschplan“. Dieser sei die Grundlage für die Förderung von privaten und öffentlichen Vorhaben. Als Nächstes werde die Gemeindeverwaltung den Plan zusammen mit dem Antrag auf Anerkennung ans Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg schicken.



Geplante Maßnahmen können dort immer bis zum 30. September eines Jahres zur Genehmigung eingereicht werden, teilte Gemeindedirektor Benjamin Jensen mit. Das werde im kommenden Jahr erstmals der Fall sein. Somit könnte 2025 mit den ersten Vorhaben begonnen werden, blickte Jensen voraus.



Der Entwicklungsplan sieht drei große Maßnahmen für die Gemeinde vor: Neben dem Bau eines Kreisels in der Ortsmitte ist es zum einen die Neugestaltung der westlichen Ortseinfahrt von Rosche mit dem Ziel der Verkehrsberuhigung und der Schaffung einer Querung. Zudem soll die Kreuzungssituation an der Einmündung der Deponiestraße in die B 493 in Rosche durch bauliche Maßnahmen entschärft werden.



Die Gemeinde kann für öffentliche Vorhaben auf eine Förderquote von maximal 65 Prozent hoffen. Für jede Maßnahme ist der Zuschuss aber auf 500 000 Euro begrenzt. Deshalb gab Schierwater zu bedenken: „Die Kosten für den Kreisel sind immens hoch. Die können wir ohne einen weiteren Zuschuss nicht allein stemmen.“



Für Vorhaben der Samtgemeinde Rosche ist sogar eine Förderung von maximal 75 Prozent möglich. „Es gibt aber keine Garantie, dass alle Maßnahmen umgesetzt werden“, betonte Jensen. Bei privaten Vorhaben beträgt die Förderquote 40 Prozent. Auch hier sind die Zuschüsse für jedes Projekt gedeckelt: auf 50 000 Euro für den Erhalt und die Gestaltung von Gebäuden sowie auf 150 000 Euro für deren Aufwertung.