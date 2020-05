Vorerst dürfen nur maximal 200 Besucher aufs Gelände

Sommerbad Wieren öffnet ab Sonnabend wieder / Hygiene- und Abstandsregeln gelten / Duschen sind geschlossen

+ © Privat Still ruht zurzeit das Wasser im Becken des Sommerbades Wieren. Wenn am Sonnabend die neue Saison eröffnet wird, gelten klare Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus. © Privat

Wieren – Das Anschwimmen im Freibad in Wieren hatte der Betreiberverein Aktion Sommerbad Wieren (ASW) für Mitte Mai geplant. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machten aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt öffnet das Sommerbad in Wieren am Sonnabend, 30. Mai, um 10 Uhr seine Pforten.