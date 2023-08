Technische Probleme: Windpark Bankewitz geht später in Betrieb

Noch drehen sich die acht Anlagen im Windpark Bankewitz nicht. Wegen technischer Probleme sollen sie erst Anfang September in Betrieb gehen, erklärt Rosches Gemeindedirektor Benjamin Jensen. © Bernd Schossadowski

Der Start des Windparks Bankewitz verzögert sich. Wegen technischer Probleme werden die acht Anlagen wohl erst Anfang September in Betrieb genommen, teilt Rosches Gemeindedirektor Benjamin Jensen mit.

Sie stehen am Ortsrand von Bankewitz, doch noch drehen sie sich nicht. Die acht Anlagen des dortigen Windparks – fünf davon auf Stoetzer und drei auf Roscher Gemeindegebiet – konnten wegen technischer Probleme bislang nicht in Betrieb genommen werden. Das teilte Gemeindedirektor Benjamin Jensen jetzt in der Sitzung des Rates Rosches mit. Er geht aber davon aus, dass die Windräder Anfang September eingeschaltet werden. Sie haben eine Nabenhöhe von jeweils 161 Metern, einen Rotordurchmesser von 158 Metern und eine Gesamthöhe von 240 Metern.

In der Ratssitzung ging es noch um zwei weitere Windparks. So wurde einstimmig beschlossen, einen Vertrag über eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Rosche am Bürgerwindpark Dalldorf-Grabau abzuschließen. Dort sind sieben Anlagen bereits im Betrieb. Nach der jüngsten Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) können die Windpark-Gesellschaften den umliegenden Kommunen eine Vergütung von 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde Strom zahlen (AZ berichtete).



Im konkreten Fall handele es sich um eine jährliche Summe von etwa 3000 Euro, die der Gemeinde Rosche über einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt werde – also insgesamt rund 60 000 Euro, sagte Bürgermeister Karsten Schierwater (CDU).



Das stieß im Rat auf breite Zustimmung. „Endlich profitieren wir mal von der Energiewende durch die Änderung des EEG“, meinte CDU-Fraktionschef Cord Schulze. Positiv sei auch, dass diese Einnahme bei der Gemeinde verbleibe und nicht auf die zu zahlende Samtgemeinde- und Kreisumlage angerechnet werde. Auch SPD/FDP-Gruppensprecher Andreas Burmester begrüßte die finanzielle Beteiligung am Windpark Dalldorf-Grabau: „Manche mögen sagen, das sind nur 3000 Euro. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und warum sollten wir nicht davon profitieren?“



Darüber hinaus beschäftigte sich der Rat mit einem Windenergie-Vorhaben nordwestlich von Rosche. Dort will die JUWI GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Wörrstadt zunächst zwölf Windräder mit einer Leistung von 6,2 Megawatt, einer Nabenhöhe von jeweils 169 Metern und einer Gesamthöhe von 250 Metern errichten. Dabei soll auf einen Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung geachtet werden. Auf einstimmigen Beschluss des Roscher Rates wird jetzt ein Vertrag über die Nutzung von gemeinde-eigenen Flächen durch die JUWI GmbH abgeschlossen.



Die Potenzialfläche sei 148 Hektar groß und erstrecke sich über die Gemeinden Rosche und Oetzen, berichtete Jensen. Es handele sich überwiegend um Grundstücke privater Eigentümer. „Die Gemeinde Rosche hat einen Flächenanteil von 4,9 Hektar, zumeist Wegeflurstücke“, sagte er. Auf die Gemeinde Oetzen entfalle ein Anteil von rund 2,1 Hektar.



Laut Vertragsentwurf ist in den ersten zehn Betriebsjahren des Windparks ein Mindest-Nutzungsentgelt von jährlich 230 000 Euro vorgesehen. „Davon entfallen zehn Prozent auf die einzelnen Flächeneigentümer. Die restlichen 90 Prozent werden je nach dem Anteil an der Gesamtfläche verteilt“, schilderte Jensen. Mit dem Baubeginn des Windparks sei nicht vor Beginn des zweiten Halbjahres 2024 zu rechnen.