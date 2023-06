Neues Feuerwehrhaus in Stöcken feierlich eingeweiht

Von: Bernd Schossadowski

Teilen

Samtgemeindebürgermeister Michael Widdecke (2. von rechts) übergab den symbolischen Schlüssel für das neue Feuerwehrhaus an die Ortsbrandmeister Heino Dierks, Jürgen Flügel, Frank Gerdau und Hartmut Müller (von links). Rechts Gemeindebrandmeister Henning Räthke. © Bernd Schossadowski

Das neue Feuerwehrhaus in Stöcken ist jetzt nach eineinhalb Jahren Bauzeit eingeweiht worden. Das 1,8 Millionen Euro teure Gebäude dient als Domizil von gleich vier Ortswehren des Zuges Nord-West.

Stöcken – An prägnanten Aussagen fehlte es am Donnerstagabend bei der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Stöcken nicht. Der von Kanzler Olaf Scholz geprägte Begriff „Zeitenwende“ fiel zwar nicht. Dafür gab es andere Beschreibungen für den 1,8 Millionen Euro teuren Bau. „Das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Samtgemeinde Rosche und für unsere Wehren“, sagte Gemeindebrandmeister Henning Räthke. Es sei „ein Pilotprojekt über die Grenzen der Samtgemeinde hinaus“.

Denn das Gebäude ist das gemeinsame Domizil für gleich vier Feuerwehren, die den Zug Nord-West bilden: Jarlitz, Oetzen, Stöcken und Süttorf-Dörmte. Das könne ein Vorbild für andere Kommunen sein, meinte Räthke. Der Neubau am Ortsrand von Stöcken ähnelt sehr dem vor einigen Jahren errichteten Feuerwehrhaus in Wustrow (Kreis Lüchow-Dannenberg). Dieses hatte sich eine Delegation aus der Samtgemeinde Rosche damals mehrfach angeschaut. Die Besucher waren davon begeistert.



Das neue Gebäude in Stöcken hat eine Nutzfläche von 520 Quadratmetern. Es bietet eine etwa 13 mal 18 Meter große Halle mit Platz für sechs Fahrzeuge. Neben den Gefährten der vier Ortswehren ist dort auch das „Tanklöschfahrzeug 2000 Waldbrand“ des Landkreises Uelzen untergebracht. An die Halle schließt sich ein Sozialtrakt unter anderem mit Umkleiden, Toiletten, Duschen und Schulungsraum an.



„Das ist ein funktionelles Gerätehaus“, erklärte Räthke. „Wir haben ein Haus gefunden, das perfekt zu den Bedürfnissen der Wehren passt. Und wir haben den absolut richtigen Standort gefunden.“ Zugleich dankte Räthke allen Entscheidungsträgern, die den Neubau ermöglicht hatten – vor allem dem Samtgemeinderat für die Freigabe der Mittel.



Eigentlich hätte das Gebäude bereits vor einem Jahr eröffnet werden sollen, sagte Samtgemeindebürgermeister Michael Widdecke. Die Material- und Arbeitskräfteknappheit habe zu dem Zeitverzug geführt. „Ich bin froh, dass wir dieses tolle Gebäude jetzt einweihen können“, sagte Widdecke und ließ die Entstehungsgeschichte des Neubaus kurz Revue passieren. Schon 2015 hatten die Ortsbrandmeister der vier Wehren ein Konzept für ein gemeinsames Feuerwehrhaus vorgelegt. 2017 erfolgte ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin: Die Gemeinde Oetzen kaufte das Grundstück für das geplante Gebäude. Im November 2020 ergab eine Schätzung Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro. Der erste Spatenstich erfolgte im Dezember 2021.



Doch bei den kalkulierten Baukosten sollte es nicht bleiben, wie Architektin Gabriele Meyer-Herms aus Lüchow berichtete. Letztlich seien diese auf rund 1,8 Millionen Euro angestiegen – unter anderem aufgrund der Havarie im Suezkanal, der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine. „Es gab eine nicht gekannte Steigerung. Die Preise sind explodiert“, schilderte Meyer-Herms. Bei den Ausschreibungen seien entweder gar keine Angebote abgegeben worden oder sie hätten bis zu 50 Prozent über der Kostenschätzung gelegen. Doch mit der Samtgemeinde habe man sich pragmatisch auf Planungsänderungen verständigt – mit Erfolg. „Die neue Kostenschätzung war eine Punktlandung. Wir sind im Rahmen geblieben“, freute sich Meyer-Herms.



„Ich bin total glücklich, dass uns das so gelungen ist. Dieses Gebäude ist wunderschön“, sagte Widdecke und dankte den Architekten, Baufirmen und dem Samtgemeinderat. Sein Appell an die vier Feuerwehren: „Ihr müsst dieses Haus jetzt mit Leben füllen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es gelingt.“