Firma Bauck aus Rosche streicht belastetes Mehl aus ihrem Sortiment

Von: Bernd Schossadowski

Die Firma Bauck in Rosche hat das Teffmehl jetzt vollständig aus ihrem Sortiment gestrichen. Es wurde aber nicht in der eigenen Mühle am Firmenstandort hergestellt. © Bauck GmbH

Die Roscher Firma Bauck hat ihr Teffmehl jetzt komplett aus dem Sortiment gestrichen. Der Grund: Zwei Chargen des Mehls enthalten erhöhte Gehalte von gesundheitsgefährdenden Tropanalkaloiden und wurden daher zurückgerufen.

Rosche – Nach dem jüngsten Auftreten erhöhter Gehalte von Tropanalkaloiden in ihrem glutenfreien Teffmehl (AZ berichtete) hat die Firma Bauck aus Rosche reagiert. Das Teffmehl wird aufgrund des erhöhten Risikos eines weiteren Vorfalls aus dem Sortiment gestrichen und auch nicht mehr hergestellt, teilte ein Unternehmenssprecher jetzt auf AZ-Anfrage mit.

Zuvor hatte die Bauck GmbH zwei Chargen des Produkts wegen möglicher Gesundheitsgefahren bundesweit zurückgerufen. Betroffen sind die Nummern 227824 (Mindesthaltbarkeitsdatum 19. September 2023) und 228871 (Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Oktober 2023). Den Produktrückruf hatte der Hersteller am Dienstag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht.



Tropanalkaloide seien eine Gruppe natürlicher Pflanzen-inhaltsstoffe, die in bestimmten Beikräutern der Familie der Nachtschattengewächse in vielen Teilen der Welt vorkämen, heißt es von Unternehmensseite. Zu diesen Beikräutern zählten unter anderem Stechapfel, Schwarzes Bilsenkraut und Tollkirsche. Tropanalkaloide könnten zu vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, beispielsweise zu Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen.



Teff, auch Zwerghirse genannt, wird im Nordosten Afrikas angebaut. Es kann zur Zubereitung von Brot verwendet, aber auch als Brei oder Grieß gegessen werden. Werden die tropanalkaloidhaltigen Pflanzenteile oder Samen der genannten Beikräuter bei der Teff-Ernte nicht vollständig entfernt, bestehe die Gefahr, dass sie beim Dreschen in das Erntegut gelangen können, erklärt die Bauck GmbH. Durch anschließende Reinigungsverfahren in den Mühlen könnten Kontaminationen mit Sämereien und Stäuben zwar minimiert werden. Pflanzensäfte der Beikräuter könnten allerdings nicht vollständig entfernt werden.

Die Bauck GmbH sei durch externe Analysen darauf gestoßen, dass ihr Teffmehl einen erhöhten Gehalt an Tropanalkaloiden aufweist, erklärte das Unternehmen. Für den eigenen Produktionsbereich habe der jüngste Vorfall aber keine Folgen, denn das Teffmehl werde nicht in der Bauck-Mühle in Rosche hergestellt.



Wie viele Packungen dieses Mehls bundesweit zurückgerufen wurden, dazu machte das Unternehmen jetzt auf Anfrage keine Angaben. Auf jeden Fall sollte das Produkt nicht mehr verzehrt werden, hieß es. Stattdessen könnten die Kunden es im Geschäft, in dem sie es gekauft haben, zurückgeben und sich den Preis erstatten lassen.

Der jüngste Rückruf des Teffmehls ist für die Bauck GmbH nicht der erste dieser Art. Bereits im März 2023 habe der Hersteller bestimmte Chargen dieses Mehls wegen eines erhöhten Gehalts von Tropanalkaloiden zurückgerufen, heißt es gestern von Unternehmensseite. Im Lager im Rosche gebe es seitdem keine Teffmehl-Bestände mehr. Die beiden jetzt aufgefallenen Chargen 227824 und 228871 seien die letzten Reste, die bei einem Großhändler noch übrig geblieben und dadurch in den Verkauf geraten seien.