Erneuter Wolfsriss: Vier Schafe in Bruchwedel getötet

Vorfall im Südkreis

+ © Bernd Weißbrod/dpa Ein Wolf hat in Bruchwedel vier Schafe gerissen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Theresa Brand schließen

Und täglich grüßt das Murmeltier – oder vielmehr der Wolf. Denn schon wieder wurden vier Schafe gerissen, dieses Mal bei Familie Wenhold in Bruchwedel. Das perfide: Erst vor Kurzem hat Familie Wenhold einen Schutzzaun mit dem Nabu aufgestellt.

Bruchwedel – Noch um halb acht hat Jan-Niklas Wenhold am Donnerstag eines der Lämmer mit der Flasche gefüttert – als er gegen halb zwölf wieder zur Weide kommt, liegen von neun Schafen vier tot im Gras.



+ Drei der vier Schafe erlitten einen Kehlenbiss. © Privat

„Wir halten die Schafe nur privat, die sind im Prinzip ‘Rasenmäher’ für die Wiese am Teich“, erzählt Wenhold. Angefangen hat es damals mit der Silberhochzeit der Großeltern, die die ersten Schafe geschenkt bekamen. Seitdem hat die Familie immer ein paar Wiederkäuer.



Erst im Frühjahr Schutzzaun aufgestellt



„Vor etwa zwei Jahren haben wir noch welche aus dem Nachbarort aufgenommen, haben jetzt auch schon Nachwuchs gehabt“, sagt der Landwirt. So ist die kleine Herde auf neun Tiere angewachsen.



Als immer mehr Schäfer in der Region von Wolfsrissen berichten, entscheiden er und seine Frau Miriam sich dafür, einen Wolfsschutz-Zaun zu beantragen. Erst vor gut drei Monaten stellt die Familie also einen Zaun auf: 1,20 Meter hoch, fünf Stromlitzen übereinander, die Materialkosten in Höhe von knapp 4500 Euro werden bezuschusst. Hilfe beim Aufbau bekommen sie vom Nabu, denn die Mitglieder vom Herdenschutz-Projekt greifen den Weidetierhaltern unter die Arme, die sich vor dem Wolf mit Zäunen schützen wollen.



Warum zählt das Leben eines Wolfe mehr als das von vier Schafen?

Jan-Niklas Wenhold sagt: „Das war bestimmt eine ganze Woche Arbeit. Und allein für das Rammen der Pfähle mussten wir Geräte ausleihen und die Arbeitskraft bezahlen – da haben wir bestimmt noch mal tausend Euro draufgelegt.“ Gebracht hat das Ganze nichts. Der Landwirt, der den Hof seiner Eltern erst im Juli übernommen hat, steht nun vor seiner halbierten Herde.



Er kann verstehen, dass es Menschen gibt, die den Wolf schützen wollen. Trotzdem findet er: „Es gibt ein schönes Sprichwort: ‘Die Liebe zum Wolf ist Grausamkeit gegenüber dem Lamm‘.“



Um wirklich sicher sein zu können, ob ein Problemwolf oder mehrere Tiere hier am Werk war, haben der zuständige Förster und der Leiter des Hegerings DNA-Proben genommen, die nun eingeschickt und untersucht werden. Außerdem sind die Experten den Zaun abgegangen und haben noch einer Stelle gesucht, an der der Wolf möglicherweise unter oder durch den Zaun gelangen konnte. „Sie haben aber nichts gefunden“, berichtet Wenhold. „Der Wolf muss über den Zaun gesprungen sein. Das muss man sich mal vorstellen: ein Meter zwanzig hoch.“





Wie es nun weitergehen soll, da ist sich der Bruchwedeler noch nicht sicher. „Ich überlege, ob wir den Zaun vielleicht noch mal fünfzig Zentimeter höher machen“, sagt er. Doch die Kosten dafür müsste er vermutlich selbst tragen. Sorgen macht sich Wenhold auch um die anderen Tiere: „Hier im Dorf laufen Hühner frei um ein Hühnermobil. Da sind Kühe mit Kälbern.“