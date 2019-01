Drei Roscher Bauprojekte nehmen Gestalt an

Zunächst baut er die Gestelle für die Urinale ein, dann installiert er die Wasserleitungen in Form von Kupferrohren. „Die müssen wir nachts aber wegschließen, damit sie nicht gestohlen werden“, erklärt Burow.

Der barrierefreie Umbau des Roscher Freibades macht deutliche Fortschritte. Es ist aber nur eine von drei millionenschweren Baumaßnahmen, die die Samtgemeinde Rosche zurzeit in Angriff nimmt (AZ berichtete).

+ Ein weiteres Projekt ist die neue Klärschlamm-Vererdungsanlage in Rosche. Die Becken sind bereits mit Schilf bepflanzt, der Schlamm wird aber erst im Frühjahr eingeleitet. © Schossadowski

Auch die neue Klärschlamm-Vererdungsanlage in Rosche und der Bau eines Dorfgemeinschaftszentrums samt Feuerwehrtrakt – in Kooperation mit der Gemeinde Stoetze – nehmen Gestalt an. Und so ist Rolf Musik, Vize-Verwaltungschef der Samtgemeinde, mit dem Stand der Arbeiten auch zufrieden. Allerdings gibt es auf der Baustelle des Mehrzweckgebäudes in Stoetze aktuell eine witterungsbedingte Pause.