Aktion gegen Plastikmüll: Deutsche und dänische Schüler fertigen Kunstwerk in Rosche an

Internationales Umweltprojekt an der Oberschule

+ © Bernd Schossadowski Kunstlehrerin Lena Legrand und Schüler Elias sprühten blauen Buntlack auf Verpackungsmüll. Das Kunstwerk entstand jetzt im Rahmen eines deutsch-dänischen Schüleraustauschs an der Oberschule Rosche. © Bernd Schossadowski

Eine Gruppe dänischer Schülerinnen besucht derzeit die Oberschule Rosche. Bei dem internationalen Austausch geht es um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit. Am Mittwoch wurde dazu ein Kunstwerk aus Plastikmüll angefertigt.

Rosche – Anna ist ein wahres Naturtalent an der Spraydose. „Du machst das wie ein Profi“, ruft Kunstlehrerin Lena Legrand der Roscher Schülerin zu. Und Legrands Kollegin Bettina Rose fragt augenzwinkernd: „Anna, bist du etwa heimlich Sprayerin?“ Es herrscht ausgelassene Stimmung am Mittwochvormittag an der Oberschule Rosche. Dort sind elf dänische Schülerinnen und zwei Lehrer der Gesamtschule Tåsingeskolen nahe Svendborg im Rahmen eines Austauschs zu Gast.

Am Mittwoch steht das Anfertigen eines Kunstwerks aus Verpackungsresten auf dem Programm. Das Ganze findet vor dem Eingang der Oberschule statt. Der zuvor gesammelte Plastikmüll – leere Joghurtbecher, Duschgels, Frischkäseverpackungen und vieles mehr – wird mit Heißkleber auf einem Holzbrett fixiert. „Das ist die Wand eines Regals aus unserer Schule“, verrät Lena Legrand lachend. Danach verzieren die Schüler den Abfall mit blauem Buntlack aus Spraydosen. Zum Schluss werden mithilfe von Schablonen verschiedene Motive in gelber Farbe aufgetragen, zum Beispiel das Logo des Dualen Systems, eine Glühbirne und ein Baum.

„Mit diesem Kunstwerk wollen wir auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen und zeigen, wie viel Müll wir alle produzieren“, erklärt Bettina Rose, die den deutsch-dänischen Schüleraustausch initiiert hat. Die blaue Farbe mit gelber Verzierung symbolisiert die Fahne der Europäischen Union. „Wir wollen damit zeigen, dass die EU schon etwas für die Müllvermeidung tut“, sagt Rose.



13 Roscher Schüler und ihre dänischen Gäste – alle im Alter von etwa 14 Jahren – sind bei der Kunstaktion mit Feuereifer dabei. Seit Montagabend halten sich die Besucher aus Dänemark im Kreis Uelzen auf, wo sie bei Gastfamilien wohnen. Die Verständigung erfolgt zumeist auf Englisch. Finanziell gefördert wird der Austausch durch das EU-Programm „Erasmus +“.



Im Mittelpunkt des Besuchs an der Oberschule stehen die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit. Dazu gab es am Dienstag eine auf Deutsch und Englisch gehaltene Physikstunde mit anschließendem Besuch einer Biogasanlage in Rosche. Nach dem Kunstprojekt folgte am Mittwoch ein Stadtbummel durch Lüneburg. Am Donnerstag steht gemeinsamer Unterricht in Wirtschaft und Politik auf dem Programm, gefolgt vom Besuch des Bauckhofs in Stütensen, wo die Schüler mit biologischer Landwirtschaft vertraut gemacht werden. Am Abend ist ein Abschlussgrillen geplant, bevor die Gäste am Freitag mit dem Zug zurück nach Dänemark fahren.

Die Schüler beider Länder kennen sich bereits seit Mai, denn damals war eine Gruppe aus der Oberschule Rosche zu Besuch in der Tåsingeskolen. Seitdem sind erste Freundschaften entstanden. „Die Schüler haben Kontakt und chatten miteinander im Netz“, erzählt Lehrer Mike Ougaard, der zusammen mit seinem Kollegen Carsten Petersen die dänische Schülergruppe beim jetzigen Gegenbesuch begleitet. Ein Roscher Schüler hat sogar seinen Sommerurlaub in Svendborg verbracht.

Ougaard hofft sehr, dass der Austausch zwischen der Oberschule und der Tåsingeskolen fortgesetzt wird. Ein Unterschied im Schulsystem beider Länder ist ihm deutlich aufgefallen. „In Dänemark arbeiten wir viel mehr mit digitalen Medien als in Deutschland. Bei uns hat jeder Schüler sein eigenes iPad oder Laptop“, sagt Ougaard. Den dänischen Schülern gefällt die Oberschule Rosche übrigens sehr. Silke Frederiksen sieht es ganz pragmatisch: „Ich finde es gut, dass die Pausen hier viel länger sind als in unserer Schule.“