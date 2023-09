RBB-Notfahrplan „nicht akzeptabel“: Landrat Blume weist ersten Entwurf zurück

+ © Reuter, Norman Landrat Dr. Heiko Blume ist mit dem Entwurf eines Notfahrplanes der RBB überhaupt nicht einverstanden. © Reuter, Norman

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Lars Becker schließen

Landrat Dr. Heiko Blume fasst zum Busverkehr im Landkreis Uelzen, dass RBB „als beauftragtes Unternehmen schlecht leistet“. Das Unternehmen habe jetzt zwar den Entwurf eines Notfahrplans vorgelegt, aber auch der ist nicht stimmig.

Uelzen/Landkreis – Und täglich grüßt das Murmeltier: Wie schon am Dienstag und Mittwoch gab es auch am Donnerstag wieder mehrere Busausfälle im Landkreis Uelzen. Abermals begründet dies die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) mit Mitarbeiterausfällen, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Linien – auch in der Schülerbeförderung – nicht so bedient werden können, wie es die vertragliche Verpflichtung der Bahn-Tochter vorsieht.

Der Reigen der Ausfälle reißt auch am Freitag nicht ab: Diesmal hat die RBB neun Fahrten auf sieben Linien gestrichen. Dass sich das Unternehmen dafür entschuldigt, ist insbesondere für betroffene Eltern kein Trost, weil sie immer kurzfristig schauen müssen, ob der Nachwuchs zur Schule hin und mittags auch wieder zurückkommt.



Verständnis für Verärgerung der Eltern

Dr. Heiko Blume ärgert sich sehr über die anhaltenden Probleme mit der RBB. Auf AZ-Anfrage erklärt er am Donnerstag: „Als Landrat kann ich mit der Leistung der RBB nicht zufrieden sein. Der Landkreis als Träger der Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs steht hier vor der Situation, dass die RBB als beauftragtes Unternehmen schlecht leistet, weil – so heißt es von der RBB – Fahrerinnen und Fahrer fehlen. Das ist schon im Allgemeinen nicht akzeptabel, gerade wenn das wiederholt und über einen längeren Zeitraum geht. Wenn sich das auch auf die Schülerbeförderung erstreckt, wird das zum echten Problem.“



Blume weiter: „Ich verstehe den großen Ärger bei Eltern nur zu gut, wenn ihre Kinder nicht zuverlässig zur Schule und zurück kommen.“ Die Kreisverwaltung sei mit der RBB laufend im Austausch und werde dabei von der Verkehrsgesellschaft Nordostniedersachsen begleitet.

Selbst Notbetrieb gewährleistet Schülerverkehr nicht

Derzeit prüfe man Ansätze, die Situation zu verbessern – auch über einen sogenannten Notfahrplan. „Ein solcher Notfahrplan wäre der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft vorzulegen. Der von der RBB zuletzt vorgelegte Entwurf eines solchen Plans sieht vor, dass Schülerverkehr trotz eines Notbetriebs nicht gewährleistet wäre. Das ist für den Landkreis nicht akzeptabel. RBB ist eine DB-Regio-Tochter. Es scheint, als habe die DB Regio beziehungsweise der DB-Konzern ein strukturelles Problem. Dies zeigt auch ein Blick in andere Teile Niedersachsens wie den Landkreis Holzminden.“



Der Versuch der AZ, den Uelzener RBB-Niederlassungsleiter Alexander Siems zu erreichen, schlug fehl. Dieser sei erkrankt, hieß es von dem Unternehmen. Ein umfangreicher Fragenkatalog an die zuständige Pressestelle der Deutschen Bahn in Hamburg zur Situation im Landkreis Uelzen blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.



Welche Busse ausfallen, teilt RBB hier im Internet mit.