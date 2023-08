Angebliche Rücklagen durch Kindergeld

Prozessauftakt am Landgericht gegen 45-jährigen mutmaßlichen Betrüger

Von: Theresa Brand

Angeklagter 45-Jähriger im Landgericht Lüneburg © Brand, Theresa

Über Jahre hinweg soll sich ein heute 45-Jähriger einen Betrag von mehr als 138 000 Euro von einem früheren Pastor aus dem Landkreis Uelzen erschlichen haben. Seit gestern muss sich der 45-Jährige, der nach eigenen Angaben staatenlos ist, vor dem Lüneburger Landgericht wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten.

Lüneburg/Uelzen – Das Verlesen der Anklage dauert. Denn von 2017 bis 2021 hat der 45-Jährige zahlreiche Überweisungen und Barzahlungen von dem Pensionär erhalten, um damit angeblich neue Pässe für sich und seine Familie zu besorgen. Dafür habe der Angeklagte mehrfach nach Serbien und Slowenien reisen müssen, um die entsprechenden Originaldokumente zu organisieren, heißt es in der Anklageschrift.

Kosten für Verwaltung, Gericht und Reisen



Alleine im Jahr 2018 sollen rund 23 000 Euro geflossen sein, gezahlt in zahlreichen Teilbeträgen vom 71-jährigen früheren Pastor. 2019 seien 58 Zahlungen im Wert von mehr als 58 000 Euro an den Angeklagten erfolgt, damit vermeintliche Verwaltungsgebühren, Gerichts-, Anwalts-, Reise- und Kautionskosten bezahlt werden könnten. Weitere 63 Zahlungen über insgesamt gut 43 000 Euro hat es laut Anklage im Jahr 2020 gegeben, bevor schließlich im Jahr 2021 noch 3000 Euro als Darlehen bei dem 45-Jährigen eingegangen sein sollen.



Mehrere Beträge seien unter anderem fällig geworden, da die Frau des Angeklagten bei der Reise in die Heimatländer vorgeblich entführt und vergewaltigt worden sei. Der Mann selbst sei festgenommen worden, habe Lösegeld für seine Frau und Kaution für seine eigene Freilassung gebraucht. „Ich habe einen Anruf aus der JVA erhalten, seine Familie werde erpresst und seine Frau sei vergewaltigt worden“, sagt das Opfer gestern vor Gericht aus. „Er hat sogar geweint.“ Auch Gespräche mit einem vermeintlichen Anwalt habe er geführt: „Alles in sehr gebrochenem Englisch, die Kommunikation war schwierig“, so der 71-Jährige.



Kennengelernt haben sich die Familie des Angeklagten und sein Opfer laut dessen Aussage bereits 2002. Der Senior, der damals als Pfarrer tätig war, hat sich mit dem Kirchenvorstand für Familien aus Serbien und Slowenien eingesetzt, Gespräche geführt und besonders die Kinder und Jugendlichen begleitet. Der Pensionär erinnert sich: „Es gab immer wieder Konflikte, auch in der Schule. Wir wollten helfen, es gab immer mal kleine Zahlungen, zum Beispiel für Schulmaterial.“



Im Laufe der Zeit seien die Summen für die Familie des Angeklagten allerdings größer geworden, als es schließlich ab 2017 um die Beschaffung neuer Pässe ging. „Ich wusste ja, dass es in den Ländern oft Schmiergelder braucht, um an Dokumente zu kommen – das ist alles schwierig.“



Angebliche Rücklagen durch Kindergeld



Aber er habe immer gehofft, mit Erhalt der Pässe bekäme er sein Geld zurück. Es habe geheißen, dass sich Kindergeld und Gebühren angesammelt hätten, die mit dem Erhalt der Pässe freigegeben würden. Richter Dr. Michael Hermann fragt den 71-Jährigen ungläubig: „Haben Sie je ernsthaft gedacht, dass Sie von dem Geld etwas wiedersehen? Was hat Sie dazu veranlasst, über Jahre hinweg immer wieder Geld zu zahlen, ohne etwas davon zurückzubekommen?“ Er habe unter hohem moralischen Druck gestanden, sagt das Opfer: „Im Nachhinein verstehe ich mich selbst nicht. Ich habe die Not der Familie gesehen, vor allem die der Kinder.“ Auch die angebliche Vergewaltigung habe sein Mitgefühl geweckt.

Der Angeklagte machte gestern keine Angaben. Fortgesetzt wird der Prozess am 14. September.