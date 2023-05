Polizei kündigt starke Präsenz im Kreis Uelzen an: „Vatertags-Randale geht gar nicht“

+ © dpa/Thomas Warnack Für den morgigen Vatertag kündigt die Polizei starke Präsenz an. Wer friedlich feiert, hat aber nichts zu befürchten. © dpa/Thomas Warnack

Feucht-fröhliche Bollerwagen-Touren ja, Randale nein: Die Polizei kündigt für den morgigen Vatertag eine starke Präsenz an jenen Örtlichkeiten im Landkreis an, an denen sich traditionell viele Gruppen zum Feiern treffen.

Uelzen/Landkreis – Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt ziehen viele Gruppen zu Fuß mit Bollerwagen oder aber auf Fahrrädern durch die Region, um Vatertag zu feiern. Bei diesen oft feucht-fröhlichen Touren kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Gewalttaten und Alkoholmissbrauch, wie die Polizei betont. Deshalb setzen die Ordnungshüter nach eigenen Angaben auch in diesem Jahr wieder auf starke Präsenz.



Parallel appelliert die Polizei mit durchaus deutlichen Worten an alle „Jung-Väter“ oder „Väter in spé“, es am morgigen Feiertag nicht zu übertreiben: „Maßhalten statt Maß halten. Wer sturzbetrunken im Graben liegt, schädigt nicht nur seine Gesundheit, sondern wird auch schnell zum Gespött. Jede Rechtskurve ein Korn, jede Linkskurve ein Bier – für viele Männer ist Himmelfahrt kein christlicher Feiertag, sondern ehrt die Herren der Schöpfung“, heißt es.

Fokus auf O-See und Schnellenmarkt

In der Region seien die Polizeibeamten am Vatertag wieder besonders aufmerksam. Im Fokus stünden insbesondere die beliebten Ausflugsziele und Treffpunkte der „Vatertägler“. In Uelzen sind das der Oldenstädter See und der Schnellenmarkt.

Gleichwohl wolle die Polizei den vielen friedlichen Feiernden einen möglichst störungsfreien Tag ermöglichen, heißt es. Randalierer müssten mit einem Platzverweis und einer Strafanzeige rechnen.