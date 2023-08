Personal in Stellwerken fehlt: Viele Züge zwischen Uelzen und Bremen fallen aus

Von: Lars Becker

Weil in Stellwerken Personal fehlt, kommt es am Wochenende zu Zugausfällen zwischen Uelzen und Bremen. © dpa

Bahnpendler, die am Wochenende mit dem Zug von Uelzen aus in Richtung Bremen (oder umgekehrt) fahren möchten, müssen vor 12 und nach 18 Uhr mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen - im Ersatzverkehr.

Soltau/Uelzen – Weil es in den Stellwerken der DB Netz AG erneut zu kurzfristigen Personalausfällen kommt, gibt es im Regionalverkehr der Bahn an diesem Wochenende Einschränkungen, die auch Uelzen betreffen:

Die Bahn-Tochter „Start Niedersachsen“ teilt mit, dass die Züge der Linie RB 37 Uelzen – Soltau – Bremen mit Halten in Ebstorf und Brockhöfe am Sonnabend und Sonntag (19./20. August) jeweils nur in der Zeit von 12 bis 18 Uhr fahren könnten.

Davor und danach erfolge die Bedienung mit einem Ersatzverkehr.



„Wir arbeiten daran, den Ersatzverkehr mit Bussen bestmöglich zu organisieren, um unseren Fahrgästen eine alternative Reisemöglichkeit bieten zu können. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass der Busverkehr begrenzte Kapazitäten aufweist und im Vergleich zum Zug längere Fahrzeiten in Anspruch nehmen kann“, teilt Start Niedersachsen mit.

Einschränkungen gibt es auch auf der Linie RB 38 von Hannover über Soltau und Buchholz nach Hamburg-Harburg.