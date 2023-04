Nur alle 44 Jahre wird ein Waffenbesitzer im Landkreis Uelzen kontrolliert

Verblüffender statistischer Wert

+ © Friso Gentsch / dpa Waffen und Munition müssen besonders sicher aufbewahrt werden. Kontrollen gibt es aber nur selten. © Friso Gentsch / dpa

Von Lars Becker

Bei den beiden Waffenbehörden des Landkreises und der Hansestadt Uelzen sind aktuell exakt 12.748 erlaubnispflichtige Schusswaffen offiziell gemeldet – 2386 Kurz- und 10.362 Langwaffen. Die AZ hat Fakten, aber auch Stimmen von Jägern, Schützen und Polizei zum Thema Waffenbesitz eingeholt.

Uelzen/Landkreis – Die 12.748 registrierten Schusswaffen im Uelzener Kreisgebiet gehören insgesamt 2258 verschiedenen Personen, so dass im Schnitt jeder Jäger (in Summe 1712), Sportschütze (381), Altbesitzer, Erbe oder Sammler (165) fast sechs Waffen besitzt.

Die Aufbewahrung der Waffen selbst als auch der Munition regelt Paragraf 36 des Waffengesetzes. Danach müssen Waffenbesitzer „der zuständigen Behörde die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen“ und zudem „der Behörde zur Überprüfung der Pflichten Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen die Waffen und die Munition aufbewahrt werden“. Aber wie oft werden solche Kontrollen eigentlich durchgeführt?

50 der 2258 Waffenbesitzer 2022 kontrolliert

Wie aus den Antworten auf diese Frage an den Landkreis Uelzen und die Hansestadt hervorgeht, sind im vergangenen Kalenderjahr etwa 50 der 2258 Waffenbesitzer im gesamten Kreisgebiet kontrolliert worden.

Genau lässt sich die Zahl nicht benennen, weil die Stadt- im Gegensatz zur Kreisverwaltung („Es wurden insgesamt 33 Überprüfungen von Waffenaufbewahrungen durchgeführt“) auf Anfrage lediglich erklärt, dass „2022 circa vier Prozent aller Waffenbesitzer“ kontrolliert worden seien – das entspräche 18 Personen.

Das wiederum bedeutet, dass rein statistisch gesehen ein Waffenbesitzer, der im Landkreis Uelzen lebt, nur alle 44 Jahre kontrolliert wird.

Jäger aus Bargdorf tötete Nachbar-Ehepaar

Es ist wie ein Reflex: Wenn bei einer Gewalttat bis hin zum Amoklauf eine legale Schusswaffe zum Einsatz kommt, sollen Jäger oder Sportschützen sofort strenger kontrolliert sowie die gesetzlichen Vorgaben verschärft werden. Das war so, als am 9. März Amokläufer Philipp F. in Hamburg-Alsterdorf in einem Gebetshaus der Zeugen Jehovas sieben Menschen tötete, viele weitere verletzte und sich dann selbst erschoss.



Im Landkreis Uelzen gab es im Juni 2022 eine schreckliche Tat, die die Menschen schockierte: Ein 85-jähriger Jäger, der über eine umfangreiche Waffensammlung verfügte, erschoss im Bienenbütteler Ortsteil Bargdorf seinen Nachbarn mit einem Schrotgewehr und dessen Frau mit einer Kurzwaffe, ehe auch er sich selbst richtete. Der Jagdschein des Mannes war zuletzt keine zwei Monate vor der Tat verlängert worden.

„Insgesamt aber können wir als Polizei festhalten, dass es im Kreis und der Region sehr wenige Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Waffen gibt“, sagt Polizeisprecher Kai Richter.



„Jägerschaft sehr gewissenhaft und sorgsam“

„Zum Glück ist es wirklich die absolute Ausnahme in Deutschland, dass jemand die Jagdwaffe für Gewalttaten missbraucht“, sagt Karsten Meyer, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, auch rückblickend auf die tragischen Vorkommnisse in Bargdorf.

„Natürlich kenne ich nicht jeden. Aber mein Eindruck ist, dass bei Jägern absolut angekommen ist, dass wir Waffen gesetzeskonform lagern und damit umgehen. Die Jägerschaft ist da sehr gewissenhaft und sorgsam. Es gibt klare Regeln, auch für den Transport“, so Meyer, der bei Veranstaltungen immer mehr wieder mahnt, die Vorschriften zu verinnerlichen.



Sportschützen müssen „Waffenbedürfnis“ belegen

Das gilt auch für Jörg Martens. Der Präsident des Kreisschützenverbandes (KSV) Uelzen betont: „Das Thema wird restriktiv behandelt. Natürlich können wir nicht jeden Schützen durchleuchten in Sachen Gesinnung oder psychischer Probleme, und polizeiliche Füührungszeugnisse können wir auch nicht verlangen. Aber für Schützen ist es schon komplizierter, überhaupt an Waffen zu kommen. Für jede Waffe muss ein Bedürfnis nachgewiesen werden.

Erst die Vereine und dann wir prüfen die Schießbücher und schauen, was jemand gemäß Waffenbesitzkarten bereits besitzt. Wenn jemand die dritte Waffe gleicher Art haben möchte, dann macht das keinen Sinn. Und natürlich müssen die Waffenarten in der Sportordnung stehen“, erläutert Martens. Beim Ersterwerb einer Sportwaffe sei ein Nachweis zu erbringen, dass man über einen Waffenschrank zur Aufbewahrung verfüge.



Das kam 2022 bei den Kontrollen heraus

Maximal zehn Langwaffen dürfen auf der gelben Waffenbesitzkarte eingetragen werden – bei jeder einzelnen muss gemäß einer Verabredung des KSV mit den beiden hiesigen Waffenbehörden ein Erfordernisnachweis erbracht werden. Auf der grünen Waffenbesitzkarte dürfen bis zu zwei Kurzwaffen steehn – wer sich eine dritte oder vierte zulegen möchte, muss über den Landesschützenverband gehen.



Beim Landkreis wie bei der Hansestadt Uelzen befassen sich je zwei Mitarbeiter mit dem Thema Waffen, allerdings nicht immer mit vollen Stellenanteilen – was die Ausweitung der Kontrollen schwer bis unmöglich macht. Die beim Ordnungsamt angesiedelte Untere Waffenbehörde des Landkreises verlängert Jagdscheine von Personen im Alter von über 80 Jahren nur für ein Jahr, darunter für drei Jahre. Sie ist zuständig für die Samtgemeinden Aue, Bevensen-Ebstorf, Rosche und Suderburg sowie die Einheitsgemeinde Bienenbüttel.



„2022 wurden durch den Landkreis acht waffenrechtliche Verfahren eingeleitet. Im Bereich der Waffenaufbewahrung wurde eine Verwarnung ausgesprochen“, berichtet Kreissprecher Martin Theine. Uelzens Stadtsprecherin Ute Krüger berichtet, dass zwei Waffenbesitzkarten 2022 widerrufen worden seien. Aufbewahrungsverstöße wurden nicht festgestellt.