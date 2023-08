Neue Führung für Uelzens Friedhöfe: Henning Bartels folgt auf Andreas Sterneck

Andreas Sterneck (2. von rechts) wurde in den Ruhestand verabschiedet. Im Gottesdienst in St. Marien mit den Pastorinnen Iris Junge (rechts) und Astrid Neubauer wurde er von seinen Aufgaben entpflichtet und Henning Bartels eingeführt. © Kirchenkreis Uelzen / Fischer

Nach 37 Jahren ist Andreas Sterneck jetzt als Leiter der Uelzener Friedhofsverwaltung in den Ruhestand verabschiedet worden. Und Henning Bartels wurde als Nachfolger in St. Marien ins Amt eingeführt.

Uelzen – Auf den kirchlichen Friedhöfen in Uelzen ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach 37 Jahren ist Andreas Sterneck als Leiter der Uelzener Friedhofsverwaltung in den Ruhestand verabschiedet worden. Am vergangenen Sonntag wurde er im Gottesdienst in der Uelzener St.-Marien-Kirche von seinen Aufgaben entpflichtet.



Seit 1986 war Andreas Sterneck zunächst als Landschaftsgärtner und als stellvertretender Verwalter auf dem Hauptfriedhof St. Marien tätig. Bald darauf erwarb er den Meistertitel und übernahm Ende 1995 die Leitung der Friedhofsverwaltung auf dem mit circa 20 Hektar größten zusammenhängenden Friedhof der Hannoverschen Landeskirche.



Neben der Führung und Motivation des Mitarbeiterteams gehörte zu seinen Aufgaben, die Zusammenarbeit mit Dienstleistern wie Bestattern, Steinmetzen und Friedhofsgärtnereien zu koordinieren.

Weitblick, Ideenreichtum und Sinn fürs Praktische

Unzählige Menschen hat er in der besonderen Situation der Trauer und des Abschieds bei der Grabwahl mit Rat und Tat begleitet. Mit Weitblick, Ideenreichtum und Sinn fürs Praktische habe Andreas Sterneck die rasanten Veränderungen in Friedhofswesen und Bestattungskultur gestaltet, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises.



2005 gründete sich der Evangelische Friedhofsverband Uelzen, zu dem neben den Friedhöfen der Kirchengemeinden St. Marien Uelzen und St. Marien Veerßen inzwischen auch die Friedhöfe Oldenstadt, Groß Liedern und Gerdau gehören. Sterneck war darüber hinaus als Fachberater für Friedhofsfragen im gesamten Kirchenkreis tätig.



2012 konnte die Friedhofsverwaltung in ein modernes, energieeffizientes Gebäude umziehen. Es gab groß angelegte und mit vielen Mitwirkenden vorbereitete „Tage des Friedhofs“ für die Öffentlichkeit. Ein Grab für ungeborene Kinder und ein Tobias-Grab wurden nahe der Kapelle angelegt (AZ berichtete).



Bisheriger Stellvertreter ist neuer Leiter

Waren anfangs noch Sargbestattungen der Normalfall, sind es inzwischen die Urnenbeisetzungen. Eine Vielzahl neuer, zeitgemäßer Grabarten wurde daher eingeführt, je nach Wunsch: klassisch, aber pflegefrei – naturnah, unter einem Baum – im Heide- oder Staudenbeet, in der Blühwiese oder mediterran angelegt.

Längst entdeckt man auch Bienenstände und Apfelbäume alter Sorten als Signale für Nachhaltigkeit und Biodiversität auf den Uelzener Friedhöfen. Durch seine langjährige Vorstandstätigkeit im Verband der Friedhofsverwalter Niedersachsen/Bremen sei Sterneck immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen gewesen.

Im Gottesdienst am Sonntag ist Henning Bartels, auch bereits langjähriger Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung und bisher Sternecks Vertreter, als Nachfolger als Leiter eingeführt worden.