Kreis Uelzen: Streik wirkt sich vor allem auf den Busverkehr aus

Trotz des Streiks am Montag fahren die Züge des Metronom. © Holger Hollemann/dpa

In Deutschland wird am Montag der Verkehr lahmgelegt: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi haben einen bundesweiten Warnstreik angekündigt.

Uelzen/Landkreis – Davon wird auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Stadt und Landkreis Uelzen betroffen sein, kündigt die Bahn-Tochter Regionalbus Braunschweig (RBB) an, die sowohl als Subunternehmer der Stadtwerke Uelzen als auch für den Landkreis fährt. Im gesamten Verkehrsgebiet muss mit Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr gerechnet werden.

Metronom und Erixx sind von den EVG- und Verdi-Streiks nicht betroffen und fahren am Montag. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein Teil der Fahrdienstleiter der DB Netz AG in den Stellwerken sowie das Personal in den Werkstätten streiken werden. Dadurch könne es auch auf den Strecken zu Verspätungen und Ausfällen kommen, heißt es. Die Triebfahrzeugführer und Fahrgastbetreuer von Metronom und Erixx stünden in Bereitschaft und würden den Betrieb möglichst aufrechterhalten.



Wer für Montag Fahrten im Fern-, Regional-, oder S-Bahn-Verkehr geplant hat, sollte auf das Auto ausweichen oder zu Hause bleiben. Von nicht notwendigen Fahrten wird abgeraten. Denn auch auf den Autobahnen kommt es mutmaßlich in einigen Bereichen zu Beeinträchtigungen. Die Gewerkschaft Verdi will auch Straßentunnel bestreiken. Es würden bestimmte Tunnel geschlossen, „durch die man dann faktisch nicht fahren kann, beispielsweise der Elbtunnel“, sagte Verdi-Vize Christine Behle.



Die Flughäfen werden ebenfalls bestreikt. Laut Flugverband ADV können rund 380 000 Reisende ihren Flug nicht antreten. Die Binnenschifffahrt soll ebenfalls zum Großteil eingeschränkt werden.