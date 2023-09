Metallstift entdeckt: Metronom und Erixx raten Fahrgästen, Steckdosen zu prüfen

Von: Holger Boden

Steckdosen sollten in den Zügen von Erixx und Metronom vor der Benutzung kritisch beäugt werden. © Schossadowski

Die Vorfälle häufen sich: In den letzten Wochen sind wiederholt Fahrgäste in Zügen Opfer von Stromschlägen geworden – die Steckdosen waren manipuliert. Die beiden privaten Eisenbahn-Unternehmen Metronom (Uelzen) und Erixx (Celle) haben ihr Zugpersonal sensibilisiert.

Uelzen/Wittingen – Zu Schaden soll in ihren Zügen bislang niemand gekommen sein. In Zügen von DB oder Flixtrain hatten Zugreisende Verletzungen durch Stromschläge erlitten, mehrere Fälle ereigneten sich auf Strecken in Norddeutschland.

„Wir nehmen die berichteten Vorfälle ernst“, erklärt Richard Lemloh auf AZ-Anfrage. „Unser Zugpersonal wurde bereits vor Tagen besonders angewiesen, bezüglich der Nutzung der 230-Volt-Steckdosen zur Stromversorgung von Endgeräten im Fahrgastbereich der Züge des Metronom/Erixx auf Auffälligkeiten durch mögliche Manipulationen im Bereich der Steckdosen zu achten“, so der Metronom- und Erixx-Sprecher. Zudem seien die Mitarbeiter angewiesen, bei einem entsprechenden Verdacht umgehend die Ermittlungsbehörden hinzuzuziehen und Strafanzeige zu stellen.

Metallstift ragte aus Steckerbuchse heraus

Laut Lemloh ist den beiden Unternehmen bisher nicht bekannt, dass ein Fahrgast durch die Nutzung einer Zug-Steckdose verletzt wurde. Allerdings: In den vergangenen Tagen sei „in einem unserer Züge“ ein Metallstift entdeckt worden, der aus einer Steckerbuchse herausragte.

„Ob dieser Metallstift jedoch vorsätzlich oder unbeabsichtigt, zum Beispiel durch Abbrechen eines mangelhaft verarbeitenden Steckers des eines Endgerätes in der Steckdosenbuchse verblieb, ist nicht eindeutig festzustellen“, so Lemloh. Auf welcher Zugstrecke diese Entdeckung gemacht wurde, ließ der Sprecher offen.



Sofort das Zugpersonal informieren

Behördliche Anweisungen zum Umgang mit dem Problem gebe es bisher nicht. Auf die Frage nach möglichen Prüfungen der Abteil-Steckdosen, Warnhinweisen und den Möglichkeiten zur Verhinderung solcher Vorfälle antwortet Lemloh: „Mutwillige und vorsätzlich vorgenommene Manipulationen an Steckdosen durch Personen während der Zugfahrten können bis zur Entdeckung der Manipulationen natürlich niemals gänzlich ausgeschlossen werden.“



Metronom und Erixx raten ihren Fahrgästen deshalb, Steckdosen vor der Nutzung bewusst zu prüfen („auf herausragende Metallstifte, Metallplättchen oder anderweitige stromleitende Teile“) und bei Auffälligkeiten das Zugpersonal zu informieren.