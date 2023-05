Auslastung liegt im Jahr bei 80 Prozent

Mehr Platz und Geld müssen her: Frauenhaus Uelzen vor großen Herausforderungen

Von: Lars Becker

Frauenhäuser sollen unter anderem einen sicheren Ort für Frauen darstellen, die in ihrer häuslichen Umgebung Gewalt ausgesetzt sind. Die Uelzener Einrichtung verfügt über zehn reguläre Plätze plus Notfallbetten. Zeitnah dürfte der Raumbedarf wegen einer Landesrichtlinie steigen. © Peter Steffen/dpa

Vertreterinnen des Frauen- und Kinderhauses Uelzen haben im Sozialausschuss der Hansestadt deutlich gemacht, dass die Einrichtung schon zeitnah räumlich, finanziell und inhaltlich vor großen Herausforderungen steht.

Uelzen/Landkreis – Das Frauen- und Kinderhaus Uelzen steht räumlich, finanziell, aber vor allem auch in seiner inhaltlichen Arbeit in Sachen Schutz und Beratung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt vor großen Herausforderungen. Das machten Monne Kühn aus dem Vorstand des Trägervereins und die langjährige Mitarbeiterin Britta Hönig jetzt in einem gemeinsamen Vortrag im Sozialausschuss der Hansestadt deutlich.

„Kurz- bis mittelfristig wird die Raumsituation für uns aktuell. Eventuell müssen wir dann weitere Räume hinzumieten, wobei der neue Besitzer des Hauses relativ hohe Mietforderungen hat. Wir sind gerade in den Verhandlungen. Sollten wir am Standort nicht erweitern können, müssten wir uns etwas Neues suchen. Wenn wir aber dazumieten können, dann werden wir auf Sie als Politik zukommen und die Maßnahmen erklären“, sagte Monne Kühn.

Das zahlen Stadt und Kreis an Zuschüssen

Sie verwies darauf, dass der Trägerverein „bestimmt zehn Jahre lang keine Erhöhung der Zuschüsse von Hansestadt und Landkreis beantragt“ habe. „Ich befürchte aber, dass wir dahin kommen und mehr Geld benötigen. Wir finden, dass die Summe, die wir bekommen, sehr niedrig ist“, so Kühn.

Sie bezifferte den Zuschuss der Stadt auf etwas mehr als 23.000 Euro plus 4300 Euro aus der Stiftung Brasche Lehen. Der Landkreis zahle 18.400 Euro pro Jahr und halte sich damit „sehr bedeckt“. Weiteres Geld kommt vom Land Niedersachsen.

Keine eigenen Zimmer für jede Frau

Dieses sieht in der neuen Richtlinie vor, dass jeder Frau, die Hilfe sucht und in Anspruch nimmt, ein eigenes Zimmer für sich und gegebenenfalls ihre Kinder zugewiesen werden soll. „Wir sind aber mit zehn Plätzen sowie Notfall- und Kinderbetten ein kleines Haus, das nur Mehrbettzimmer hat. Da kommt es vor, dass eine Frau mit einer ihr unbekannten anderen Frau zusammen untergebracht werden muss. Das hat Vor-, aber auch Nachteile“, erläuterte Britta Hönig, warum sich die räumliche Situation zeitnah ändern muss.



Das Frauen- und Kinderhaus Uelzen – eine von 43 Einrichtungen dieser Art in Niedersachsen – blickt 2024 auf sein 40-jähriges Bestehen zurück. Die Mitarbeiterinnen bieten von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen neben der Erstversorgung und Unterbringung in einem geschützten Raum auch Hilfe bei Behördengängen sowie bei Terminen vor Gericht oder mit Rechtsanwälten.

Auslastung liegt im Jahr bei 80 Prozent

Die Auslastung des Hauses über das Jahr liegt bei etwa 80 Prozent. Durchschnittlich finden pro Jahr 425 Beratungen für Frauen statt, vor allem über die Beratungsstelle. „Bei uns gibt es insgesamt eine starke Fluktuation: Mal ist das Haus knallevoll, dann sind aber auch mal weniger Frauen da“, führte Monne Kühn aus.

Britta Hönig ergänzte, dass die Schutz suchenden Frauen und Mädchen sowohl aus dem Landkreis Uelzen, aber auch schon mal aus weiter entfernten Städten oder anderen Bundesländern kämen. „Wenn wir voll sind, vermitteln wir weiter an andere Häuser.“ Ziel sei es, für die Frauen und Mädchen eine Eigenständigkeit ohne Gewaltpotenzial zu erhalten oder aber wieder aufzubauen.