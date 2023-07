Mehr Frauen Opfer häuslicher Gewalt: Steigende Fallzahlen auch in Uelzen

Von: Theresa Brand

Britta Hönig (links), Leiterin des Frauen- und Kinderhauses Uelzen, und Katharina Bersch bemerken steigende Opferzahlen häuslicher Gewalt gegenüber Frauen. © Brand, Theresa

Was eine bundesweite Studie des Bundeskriminalamtes (BKA) zeigt, lässt sich auch in Uelzen beobachten: Die Anzahl der Frauen und Mädchen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Das bestätigen Britta Hönig und Katharina Bersch.

Uelzen – Es sind erschreckende Zahlen, die das BKA nun in einer Studie veröffentlicht hat (AZ berichtete): Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt lag im Jahr 2022 bundesweit bei 240 547 und damit rund 8,5 Prozent höher als noch im Jahr 2021. Davon sind 71,1 Prozent Frauen, im Bereich der partnerschaftlichen Gewalt sogar 80,1 Prozent. Ähnliche Tendenzen lassen sich auch im Landkreis Uelzen erkennen.



„Was wir definitiv sagen können, ist, dass wir eine steigende Anzahl von Frauen und Mädchen haben, die Beratung suchen“, sagt Britta Hönig, Leiterin des Frauen- und Kinderhauses Uelzen. Das bestätigt auch Katharina Bersch, die ebenfalls in der Frauen- und Mädchenberatung arbeitet: „Was die Studie zeigt, ist auch für uns spürbar – selbst im kleinen Uelzen.“



Niedersachsenweit liegt die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt sogar noch höher als im bundesweiten Durchschnitt. 26 997 Fälle registrierte die Polizei 2022, das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen verzeichnete allein von Januar bis Juli 557 Fälle. Genaue Opferzahlen für Uelzen möchte Britta Hönig nicht nennen, doch sie erklärt: „Es wird immer sehr viel angerufen. Das Frauenhaus ist meistens voll belegt – aber wir versuchen natürlich trotzdem, jeder Frau einen Platz zu schaffen. Zur Not vermitteln wir auch an andere Frauenhäuser in der Nähe.“ Ihre Kollegin Katharina Bersch bestätigt: „Seitdem ich hier arbeite, ist noch kein Tag vergangen, an dem das Notfalltelefon nicht geklingelt hat.“



Gründe für die steigenden Tendenzen können weder die Urheber der Studie noch die beiden Frauen aus Uelzen nennen. Die Vermutungen gehen allerdings in ähnliche Richtungen. „Es trauen sich mehr Frauen und Mädchen in die Beratungsangebote“, erklärt Britta Hönig. Das ist auch ein gutes Zeichen, dennoch ist und bleibt die Tatsache für sie unbestritten: „Gewalt findet überall statt, in allen Altersgruppen, allen Kulturen und allen Gesellschaftsschichten. Das ist erschreckend.“



Katharina Bersch beobachtet Ähnliches: „Wir haben auch mehr Drittberatung, also Lehrerinnen, Kolleginnen oder Nachbarn. Das Umfeld ist sensibler geworden.“ Sie appelliert an die Menschen: „Ich würde es immer ernst nehmen, wenn sich eine Frau oder ein Kind öffnet. Man sollte das nicht einfach abtun – das machen Täter schon oft genug, wenn sie sagen, stell dich nicht so an.“



Ein weiterer Faktor, der die steigenden Zahlen erklären könnte, ist die digitale Gewalt. „Gerade jungen Mädchen wird gedroht, Bilder zu veröffentlichen“, sagt Britta Hönig. Auch der Druck durch soziale Medien begünstige dies, meint Katharina Bersch: „Mädchen bekommen das Gefühl, dass sie Dinge tun müssen, die sie nicht wollen. Da ist die Gesellschaft sogar eher rückständig.“



Trotz der vielen Anfragen betonen beide: Wer betroffen ist, soll sich jederzeit bei den Beratungsstellen melden (siehe „Zum Thema“). „Gewalt passiert nicht einfach, Gewalt ist immer eine Entscheidung eines Täters“, sagt Britta Hönig. Zwar würden äußere Umstände, beispielsweise Alkoholismus, die Lage oft verschärfen – dies sei aber keine Entschuldigung.



Zum Thema Frauen- und Mädchen-Beratungsstelle Uelzen

• Frauen- und Kinderhaus Uelzen: (05 81) 7 79 99 / frauenhaus.uelzen@t-online.de

• BISS – Beratung und Intervention zum Gewaltschutz für Frauen: (05 81) 3 89 28 20 / biss.uelzen@t-online.de

• Mobil: (01 71) 1 76 35 14