Lüchow: Einsatzkräfte suchen nach 82-Jähriger - Wer hat Erika L. gesehen?

Teilen

Nach dieser 82-jährigen Dame suchen aktuell zahlreiche Einsatzkräfte. Wer hat sie gesehen? © Polizei

Nach einer 82 Jahre alten Seniorin suchen aktuell verschiedenste Einsatzkräfte in der Region Lüchow. Die an Demenz erkrankte Erika L. ist seit dem späten Samstagmittag aus einer Seniorenresidenz in der Königsberger Straße abgängig.

Lüchow-Dannenberg - Die Einrichtung meldete sich in den Abendstunden bei der Polizei, die noch am 08.07. umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete.

Neben Einsatzkräften der örtlichen Polizei waren Diensthunde (-führer) der Polizeidirektion Lüneburg, eine Polizeidrohne, die Feuerwehr Lüchow sowie die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Karwitz im Einsatz. Nachdem die Suche bis in die Nacht sowie weiteren Überprüfungen von möglichen Kontaktadressen erfolglos verliefen, wurde die Suche auch im Verlauf des Sonntags fortgesetzt. Dabei waren wiederum fast als 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lüchow, Plate und Wustrow im Einsatz. Parallel suchten Rettungs- und Flächensuchhunde der Feuerwehr umliegende Gebiete ab. Die Maßnahmen wurden in der Nacht zu Montag erfolglos abgebrochen. Die Polizei prüft aktuell weitere Maßnahmen.

Die Vermisste Erika L. wird wie folgt beschrieben:

82 Jahre alt

Größe: ca. 185 cm

hagere Statur

kurze grau melierte Haare

Brille

dunkles T-Shirt

dunkelgrüne oder braune Hose

rote Schuhe

Die Polizei fragt: „Wer hat eine ältere Dame bzw. die Vermisste seit den späten Nachmittagsstunden des 8. Juli in Lüchow und Umgebung gesehen?“ Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter Tel. (05841) 1220 entgegen.